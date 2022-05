Una hostelera monfortina gana un juicio al Concello por limitar su terraza

Una hostelera monfortina, Ana Jiménez, propietaria de la cafetería Holliday, le ganó al Ayuntamiento de Monforte un recurso contencioso administrativo que interpuso el pasado año debido a las limitaciones que le ponían para montar su terraza fuera de un espacio acotado de 50 metros. La mujer disponía del permiso del dueño de una casa colindante a su negocio para disponer de 60 metros más y, así, durante los meses de verano, poder llegar a montar 27 mesas con 118 sillas.

Sin embargo, el gobierno local le denegó tal posibilidad, indicando este martes que la sentencia del tribunal lucense es referido al pasado año y que por ello no está obligado a acatar en este ejercicio tal sentencia.

Dijeron también que en esta zona, A Compañía, se pretende regularizar el tamaño de las terrazas como se hizo en su día en la céntrica Rúa Cardenal para que todos dispongan de la misma superficie, esos 50 metros.

Asimismo, desde la alcaldía se destacó el hecho de que desde la administración local deben velar por la existencia de espacios públicos, delimitándolos adecuadamente para que no sean ocupados de forma invasiva por actividades empresariales.

el fallo. Ahora acaba de conocerse esa sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo número uno a la que el Ayuntamiento no le da validez por su caducidad. En ella se explica que tiene razón la demandante cuando indica que existe "una total falta de motivación" de la negativa a dejarle ampliar su terraza, máxime cuando el propietario de la vivienda aledaña le dio permiso para ocupar la fachada de su inmueble.

En la sentencia se añade que la administración local tuvo la oportunidad "de explicarle a la ciudadana demandante dichos motivos (la no concesión de esos 100 metros de terraza) con ocasión del recurso de reposición formulado, pero decidió no resolverlo expresamente".

Y es que al Juzgado de lo Contencioso tampoco le cuadró que el técnico de la oficina municipal hubiese dado para adelante al plan de instalación de esas 27 mesas en 100 metros cuadrados y que luego, "sin motivación", desde el gobierno monfortino le dijesen que lo modificase para acotarlo a 50.

El juzgado señaló que "ni siquiera el técnico que ha declarado en el acto de juicio supo el motivo por el que no se accedió a la superficie interesada por la actora, pues la lacónica respuesta que le dijeron desde el Concello fue no; porque no se autorizan más metros".

Lamento. La propietaria de la cafetería se mostró este martes muy afectada por todo este asunto. "Llevo cuatro años al frente del local y nunca tuvimos problema alguno con el Concello. No entiendo qué ha pasado, qué motivos hay para limitar nuestra actividad, sobre todo después de dos años de pandemia, un largo tiempo en el que lo hemos pasado mal. Pensábamos que este verano, con mesas suficientes, podían sacarnos del pozo, pero no será así", subrayó.

Reacción: el PP pide un mayor apoyo a los hosteleros

La portavoz del PP, Katy Varela, anunció que presentará una iniciativa en la próxima sesión plenaria para instar al gobierno local a prestar un mayor apoyo a los hosteleros en esta temporada de verano. Igualmente, pedirán a Tomé y a su equipo que rectifique "en canto ao mobiliario urbano recentemente instalado na Compañía, que non só afea a imaxe da cidade e impide ao hostaleiro gozar do espazo, se non que irrita aos propietarios das casas".



Arbitrariedad



Varela calificó de "arbitraria" la limitación de la ocupación del espacio publico para las terrazas en un espacio singular, donde no se causan molestias en cuanto al tránsito de peatones. Así, pide un mayor apoyo al sector hostelero.