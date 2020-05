El Hospital de Monforte, sin pacientes con coronavirus desde el 15 de abril

Monforte de Lemos y su área de influencia sanitaria se mantienen libres de coronavirus, ya que el hospital comarcal del sur de la provincia de Lugo no ha detectado casos de covid-19 desde el 15 de abril.

La localidad monfortina ha sido la que registró el primer fallecido con covid-19 en la provincia de Lugo. El director del distrito sanitario de Monforte y gerente de este hospital comarcal, Iván Sanz, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que tuvieron "el primer fallecido y el primer gran brote de la provincia", pero pudieron "controlarlo gracias al trabajo de todos".

"Cada sanitario y cada persona que entra dentro de las instalaciones", ha explicado, lleva consigo una mascarilla quirúrgica. "Adoptamos esta medida para protegernos aún más y es de uso obligatorio en todas nuestras instalaciones", ha comentado Sanz. Los usuarios que acuden al centro sanitario monfortino si no poseen una mascarilla "se la facilitan aquí". Lo importante, ha incidido, es "minimizar el riesgo de contagio".

Además, todo paciente "sospechoso de padecer Covid-19", ha indicado el gerente, ha dado negativo y se siguen "unos protocolos que garantizan la seguridad de todo el personal".

En Monforte, y en el área sanitaria de Lugo, donde van doce días sin registrar nuevos fallecidos con el virus, "se está conteniendo bien el virus", ha dicho el responsable del distrito sanitario de Monforte. El sistema "demostró que está preparado" para cualquier problema epidémico, ha abundado.

En Lugo la circulación del virus ha sido menor, por lo que "el rebrote si no se abren las puertas de las áreas sanitarias no tiene por qué ser un problema", ha aseverado Sanz. "De nada valen todos los esfuerzos si la gente no pone de su parte" en las casas, en los negocios, en todas partes "las personas deben seguir extremando las precauciones", todos tenemos que "ser responsable", ha concluido Iván Sanz.