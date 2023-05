Se hizo actor tras el 11-S y cumplió su sueño, salir en 'The Mandalorian'

Un viaje en verano a Quiroga y la tragedia de las Torres Gemelas (11-S) cambiaron por completo la vida de Miguel Ángel López, un actor estadounidense de madre quiroguesa. En el verano de 2001, aún siendo un niño, se disponía a regresar a su casa de Nueva Jersey cuando el ataque suicida a estos edificios paralizó los vuelos. No regresó a tiempo para el inicio del curso escolar y, cuando llegó, ya no pudo escoger asignaturas. Le tocó teatro. Entonces comenzó una carrera que incluso le llevó a interpretar papeles en The Mandalorian, la serie de televisión del universo Star Wars, saga de la que se reconoce seguidor.

La pandemia interrumpió su trabajo y ahora está de vuelta en Quiroga, donde reconoce haber encontrado de nuevo "la inspiración". Por la calle son muchos los que le preguntan por el que fue su trabajo "más importante".

En la mencionada serie interpretó dos papeles, uno de piloto de un vehículo llamado juggernaut y otro como incursor tusken, unos seres del planeta desértico Tatooine. "No puedo poner en palabras, ni siquiera en inglés, lo que sentí cuando me llamaron y durante el rodaje", confiesa.

Recuerda trabajar junto a profesionales que admira, como el director Jon Favreau o el actor chileno Pedro Pascal, que interpreta al Mandaloriano en la serie y con quien congenió rápidamente.

El rodaje se celebró entre 2018 y 2019 en unos estudios de Los Ángeles y los capítulos en los que aparece salieron en 2020.

Lo mejor de este fugaz pero fructífero paso por The Mandalorian, afirma, fue "ver como todo el trabajo y el sacrificio de años había valido la pena. Fue un sueño".

Y es que antes de llegar a la serie de Star Wars participó, como actor o como director, en numerosas obras de teatro o películas que le sirvieron para labrase un nombre. Todo iba genial, "hasta que llegó la pandemia".

Ver como todo el trabajo y el sacrificio de años había valido la pena. Fue un sueño"

Sin embargo, y de nuevo de forma inesperada para él, un viaje a Quiroga tras años sin venir le devolvió la inspiración. Ahora pretende instalarse en la localidad para seguir escribiendo.

El Camino, un corto ficticio sobre su infancia

En el tiempo que lleva en la villa quiroguesa ha podido conocer más la zona, sus tradiciones e integrarse a la perfección. Explica que, al principio, quienes le conocían era la gente mayor, por su bisabuela. "Así que me hice amigo de los señores mayores en el bar", cuenta, siempre con un buen humor. También siguió con su profesión y fruto de ello es el cortometraje El Camino, ambientado en Quiroga y que él mismo grabó en dos días.

El guion es ficticio y comienza con él regresando a vender sus propiedades al haber fallecido sus familiares durante el covid. "Es todo mentira, mis padres viven y están orgullosos de mí", dice. De sus estancias estivales de niño en Quiroga, Miguel recuerda "que llovía mucho" y, echando la vista atrás, reflexiona lo mucho que ha cambiado la localidad. Valora, sobre todo, la tranquilidad.