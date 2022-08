Histórica noite de Folión en Chantada

Habías gañas de Folión en Chantada. Os carros volveron percorrer o municipio despois de dous anos de ausencia nunha edición histórica, a primeira despois de que a pandemia paralizara o mundo, incluído un dos festexos máis arraigados entre os veciños, quenes, como é costume, contribuíron ambientando a vila e vestindo do xeito tradicional.

Foron 13 os carros participantes, pero só un o gañador. O batán de Esmeriz coroouse nunha noite na que todos destacaron a calidade das creacións realizadas e que contou con moitas sorpresas.

A recreación da reloxería Ángel. MIGUEL PIÑEIRO

"Adiante o carro número 1", berrou un dos dous presentadores (Ramón Rodríguez Porto e Sara de Sousa intercambiáronse no papel) do Folión, palabras que en Chantada son sinónimo de festa e mes de agosto e que en 2020 e 2021 non puideron ser pronunciadas. A partir desas verbas, os carros foron pasando, un tras outro, dende o punto de partida na Praza dos Catro Camiños ata o remate na Avenida de Monforte, onde agardaba o palco de autoridades.

O escritor Luis González Tosar foi o encargado de escribir e ler o pregón e o grupo Treixadura púxolle a guinda á xornada

Premios. "O batán de Esmeriz" foi o primeiro, pero non o único galardoado. A segunda posición acadouna "O escribano de Gordón" e o podio completouno "Un curso de bordado na reloxería Ángel".

Unha xugada. MIGUEL PIÑEIRO

A clasificación final seguiu por esta orde: na cuarta posición, O practicante: do fervedor á nádega; quinta, Voda de ricos... felicidade para todos; sexta, Deste queixo non me queixo; sétima, Xastrería Casal; oitava, Praza do Mercado; novena, Un día de verán na aldea do Xan; décima, "Hórreo baleiro e carpinteiros cheos"; undécima, A malla; duodécima, Cantina do Zaramelo, e decimoterceira, O dentista de Merlán.

Houbo máis premios. A mellor xugada resultou a de Deste queixo non me queixo, a recompensa á mellor vaca ou boi caeu para "Hórreo baleiro e carpinteiros cheos", o mellor manexador foi o de "O practicante: do fervedor á nádega". "Voda de ricos... felicidade para todos" recibiu o galardón á xugada máis elegante, o premio ao benestar animal caeu na Cantina do Zaramelo e a mellor memoria explicativa foi a de O practicante: do fervedor á nádega.

A organización reserva unha categoría propia para os carros tradicionais. Nela, o primeiro premio levouno Hórreo baleiro e carpinteiros cheos e o segundo, O dentista de Merlán.

Música e pregón. Non era unha edición máis e por iso a asociación Amigos do Folión deixou unha sorpresa para preto do final.

Entrega da partitura da Muiñeira do Folión. MIGUEL PIÑEIRO

Todos os asistentes puideron escoitar a Muiñeira do Folión de Carros, composta polo gaiteiro chantadés Óscar Rodríguez, quen entregou ao presidente do colectivo, Manuel Vázquez Regal, Pica, a partitura enmarcada. Ao mesmo tempo, o músico foi correspondido por Amigos do Folión cun obsequio.

Despois chegou o momento do pregón, que leu o escritor Luis González Tosar. Tamén el levou para a súa casa un agasallo de parte de Amigos do Folión.

A guinda púxoa o concerto do grupo Treixadura na Praza de Santa Ana. Todo para rematar un día que comezou con pasarrúas da Agrupación Tradicional da Casa da Música e a banda de gaitas do Concello e, nas horas previas á festa, a Foliada Carroceira.