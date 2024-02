Herminio, el último de A Míllara

"O día que marchei empezou a morrer a aldea", son las palabras de Herminio Pedreira, que vivió en la aldea de A Míllara (Pantón) antes de que quedase deshabitada a mediados de los 70. Y Herminio, asentado en el cantón del Jura, en Suiza, lo cuenta con nostalgia serena, no con vanidad.

"Na Míllara sempre fomos cinco casas. Eu era da casa do Gaiteiro, o do medio de once irmáns. A min gustábame aquela vida, gustábame traballar as viñas e con 16 anos tiña un alambique co que ía facer augardente por toda a rodeada, se un obreiro ganaba 15 pesetas, eu ganaba 100", recuerda. "Facía o traballo da miña casa e o dos veciños: horta, viña... o que fora", dice. "Na Míllara habia cinco mozas e unha vez ata fixemos unha festiña con gaiteiros de Erbedeiro", añade.

Herminio nunca pensó en emigrar. "A min encantábame aquilo. Axudabámonos entre todos, cos veciños de Valboa, cos de Marce... Na casa tiñamos un gran cabalo. Nós vendiamos cen canados de viño. Eu levaba a carga ao lombo polos carreiros ata As Chairas, alí poñíalla ao cabalo. Despois, cando fixeron o encoro e subiu a auga tamén sacabamos o viño polo río, remaba coma un profesional", recuerda.

Pero las cosas se torcieron. "O problema da Míllara é que estaba incomunicada. A pequena estrada que hai agora fíxose despois, cando xa non había case xente. Ao primeiro non había problema porque os de Chantada viñan cun camión, paraban no alto e nós subiamos o viño para cargalo. O camión quedaba un día completo na Míllara, pero co paso dos anos iso acabouse. Non podían ter o camión tanto tempo parado e non había a quen venderlle", añade Herminio. Por eso, y porque el pan no llegaba para tantos hijos, la gente emigró. Lo hicieron los cinco hermanos mayores de Herminio y muchos de sus vecinos. Por eso dice que cuando él se fue la aldea comenzó a morirse, porque cuando salió solo quedaban viejos y niños, nadie que trabajase la tierra.

Marchó a finales de 1961 y después regresó y se llevó a sus padres y a sus hermanos pequeños a Barcelona, donde estaban varios de los otros hermanos. "Eu fixen a vida entre Suiza e Barcelona. Asenteime en Suiza e alí criei os meus fillos, pero chegamos a ter casa en Barcelona porque alí tiñamos o resto da familia", cuenta.

Su padre, Manuel, no resistió la emigración y regresó a A Míllara. "Chamábao unha parente que quedaba na aldea e dicíalle que o señor ao que lle deixara as viñas traballaba de cu para a terra e que ía toda para o río. Case tolea e volveuse", narra Herminio. Su padre estuvo cinco años solo en A Míllara y Herminio aprovechaba cualquier semana libre para regresar y echarle una mano con las tierras o la matanza. "Nunhas vacacións leveino enganado", recuerda. "Foi ver os fillos que tiña en Arxentina e en Brasil e morreu con 102 anos", dice.

Desde que murió su padre, Herminio se acercó alguna vez a A Míllara desde Airoá, en Carballedo, de donde es oriunda la madre de sus hijos. "Pero non aturaba ver como caía todo", asegura él.

A primeros del año 2000 llegó una oferta por sus tierras. El hijo y el sobrino de Herminio eran reacios a vender porque tenían miedo que destruyesen el pueblo con una gran carretera. Herminio se fue con su hijo a ver la aldea y tuvieron que salir «a catro patas porque todo era un toxal". Así que vendieron. "Foi regalada, pero eu son feliz ao ver como deixaron agora a aldea", dice.

Hace unos días Herminio regresó a A Míllara. Le llevaron su hijo Noel y sus nietos por su 85 cumpleaños. Fue el mejor de los regalos posibles.

El flechazo | Desde A Coruña en busca de viñas

En el año 1999 un empresario coruñés y distribuidor de vinos de alta gama, Fernando de Santiago Boullón, llegó a Pantón en busca de viñas y encontró de casualidad la aldea abandonada de A Míllara. Fue un flechazo, así que contactó con los propietarios de los inmuebles para comprarlos.



El empresario implicó a otros compradores y desde 2010 comenzó la rehabilitación de la aldea. En la actualidad todas las casas y alpendres están restauradas. Se respetaron al máximo sus características y no se construyó nada nuevo. Se creó la bodega A Míllara y se recuperó el viñedo. El proyecto es privado, no turístico.

Sus propiedades | Una casa y varios anexos

La casa de Herminio, al fondo. NOEL PEDREIRA

La casa de Herminio era la primera del pueblo a la derecha. Ahora es también una vivienda (al fondo de la imagen). Además, tenían unos alpendres que hacían de bodega y despensa. En ellos, la bodega Finca Míllara habilitó la tienda en la que vende sus vinos y recibe a los visitantes.

La parroquia | Una parada en Vilar de Ortelle

El cementerio de A Míllara. NOEL PEDREIRA

A Míllara forma parte de la parroquia de Vilar de Ortelle. En ese cementerio están enterrados los padres de Herminio. La familia también aprovechó para visitar el camposanto. Además, se desplazaron a Marce, una aldea cercana en la que Herminio fue a la escuela, una construcción también en ruinas.

El paseo | Entre la piedra y la pizarra

Senderos pendientes en A Míllara. NOEL PEDREIRA

Las casas de A Míllara se ordenan alrededor de senderos muy pendientes que acaban al pie del Miño y que Herminio recorrió con sus nietos. Las viviendas son de piedra y las cubiertas de pizarra. El clima es casi mediterráneo, adecuado para el viñedo, los olivos y los bosques de alcornoques y madroños.