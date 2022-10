Dos heridos en Monforte en un accidente con tres coches involucrados

Dos personas resultaron este viernes heridas de carácter leve en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados tres coches, que chocaron en Monforte. Un particular informó de lo ocurrido al 112 alrededor de las 19.06 horas.

El siniestro tuvo lugar cerca del cementerio, en el punto kilométrico 0 de la carretera LU-617. El mismo particular que llamó al servicio de emergencias indicó que no había atrapados ni incidencias graves en el tráfico a causa de la colisión. Desde el 112 se movilizó a la Policía Local, el 061 y los bomberos, si bien estos no tuvieron que intervenir.

Según ha podido saber este diario, el primero de los coches implicados tuvo que frenar de forma brusca por alguna incidencia en la circulación que se desconoce. Detrás transitaban los otros dos. El segundo se detuvo a tiempo, pero el tercero no.

Entonces se produjo un choque en cadena. El tercer vehículo impactó contra el que circulaba en medio, que a su vez se fue contra el primero. Fue justo al pasar una de las dos rotondas de esta calle. Dos de los conductores fueron trasladados al hospital comarcal para descartar lesiones graves.

Otra incidencia. Durante la mañana de este viernes se registró un desprendimiento de tierra a causa de las fuertes lluvias en la carretera N-120, cerca de Os Peares. Por suerte, la vía fue limpiada a tiempo, antes de que hubiese un accidente.