Un helicóptero de incendios daña 300 cepas en Quiroga

El intento de aterrizaje de un helicóptero que trabajaba en un incendio causó numerosos daños en una viña de algo más de una hectárea que la bodega Val de Quiroga tiene en la parroquia de A Ermida, en la zona conocida como Gándara Chá. La aeronave buscaba un lugar donde posarse para instalar la cesta en la que cargan el agua e incorporarse a las tareas de extinción de un conato.

Ocurrió alrededor de las 13.30 horas del martes. El helicóptero, tras varias vueltas sobre la zona, intentó aterrizar en un tramo de la antigua carretera de Quiroga a O Courel, en la parte alta del pueblo de A Ermida. Estuvo a punto de tocar tierra, pero, tras unos segundos en el aire, cogió altura de nuevo y abandonó el lugar para aterrizar finalmente en un amplio prado a escasos 400 metros.

Durante el intento de aterrizaje, la fuerza de las palas causó por accidente daños en un viñedo contiguo al lugar de la maniobra. En concreto, el helicóptero provocó destrozos en 15 filas de cepas. Diez vides quedaron totalmente rotas y otras 300 sufrieron daños. Sin embargo, Manuel Gómez, copropietario de Val de Quiroga, espera recuperar la mayor parte de estas últimas. "Cando cheguei e vin esta desfeita caeume a alma aos pés. Levamos moito traballado nesta viña", explica.

La fuerza que desprendían las hélices de la aeronave incluso dobló los postes de metal galvanizado y rompió el alambre de las cabeceras de varias filas. Pero no hay tiempo que perder, levantar las vides corre prisa, pues necesitan espacio para poder pasar con los tractores en la vendimia.

PÉRDIDAS. En las cepas que ya no se pueden recuperar se perderán unos 50 kilos de uva, aunque las pérdidas podrían ser mayores. "As cepas que sequen a estas alturas xa non brotan, pois non medran máis", se lamenta Gómez.

Un perito se desplazó ayer a la finca para estudiar los daños provocados por el helicóptero. Manuel Gómez confía en arreglar el problema "amistosamente" por considerarlo "o mellor para todos", aunque si no es posible anuncia que presentarán una denuncia.