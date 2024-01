Hallan el cadáver de un lucense en el interior de un pozo en Coles

El cadáver de un hombre de 93 años fue hallado este jueves en el interior de un pozo en el municipio ourensano de Coles.

El 112 comunicó el hallazgo del cuerpo, que se encontraba en el lugar de Outeiro, y La Región informó de que el fallecido es natural del concello lucense de Carballedo.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el cadáver del hombre fue localizado por su hijo en un pozo situado en una bodega.

El instituto armado ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido, pero señala que no se aprecian signos de criminalidad y que las primeras hipótesis apuntan a un accidente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil, los Bombeiros de O Carballiño, o Ges de Pereiro e axentes de Protección Civil de Coles.

🔴#AxegaInforma do rescate dunha persoa falecida no interior dun pozo, no lugar de Outeiro, en #Coles.



No punto: Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, @guardiacivil, #BombeirosCarballiño, #GesPereiro e #ProtecciónCivilColes. pic.twitter.com/xGaZUx4ghO