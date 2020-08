Hallados elementos prerrománicos en la iglesia monfortina de Rozavales

La iglesia de Santa María de Rozavales podría tener un origen prerrománico. Así lo asegura Carolina Casal, especialista en arte románico y docente de Historia del Arte en la Universidade de Santiago (USC). Casal visitó el templo invitada por la Asociación de Vecinos de Vilachá de Salvadur y comprobó la existencia de dos indicios prerrománicos: una planta con forma de cruz griega y una ventana pequeña en el altar situada entre dos grandes losetas de granito.

Este descubrimiento convierte a Santa María de Rozavales en un "deserto no medio do románico da Ribeira Sacra actual", según Casal, por lo inusual de su arquitectura especialmente en lo que se refiere a la planta griega. El tipo de ventana coincide con la tipología prerromana al tratarse "dunha xanela estreita no exterior que se vai ensanchando no interior. Na época xogábase coa semiescuridade para crear un ambiente ministérico", afirma Casal.

Sin embargo, haría falta realizar una prospección arqueológica a fondo para poder confirmar el origen anterior al Románico de Rozavales, matiza Carolina Casal, quien añade que la iglesia monfortina fue incorporando a lo largo de los siglos elementos de otras épocas, destacando un arco renacentista, muy poco habitual, cuyo origen surge directamente desde el suelo.

El redescubrimiento de la iglesia de Rozavales se produjo durante el proceso de recopilación de datos que la Asociación de Vecinos de Vilachá hizo sobre el Camino de Invierno y presentó ante la Xunta de Galicia. En este informe, la entidad asegura acreditar el paso del Camino de Invierno por Rozavales.

Por tal motivo, representantes de la Asociación de Vecinos Vilachá de Salvadur solicitaron a la teniente de alcalde de Monforte, Gloria Prado, la realización de un estudio técnico en Santa María de Rozavales para verificar su origen y vinculación con el Camino de Invierno. Según Xurxo Martínez, miembro de la asociación, Prado se mostró interesada en ahondar en los misterios de un templo que vendría a englosar la lista de restos arqueológicos monásticos de alto valor en una Ribeira Sacra en el punto de mira de la Unesco.