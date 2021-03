Un hombre de unos 75 años de edad vecino de Monforte fue encontrado muerto este martes por la tarde en su domicilio de la Rúa Celso Emilio Ferreiro. Sus vecinos llevaban un mes sin saber de él y ante el mal olor que salía de su piso decidieron llamar al 112. Al entrar a la vivienda, los bomberos se encontraron con el cadáver.

Los residentes del bloque, situado en el número dos de la citada calle (muy cerca de la comisaría de la Policía Nacional), no veían a la persona fallecida, que vivía sola, desde hacía semanas. Ni se cruzaban con él en el rellano o el portal, ni lo veían a través de la ventana ni escuchaban tampoco sonido alguno desde su casa.

El hedor empezaba a notarse en varios puntos comunes del edificio, lo que motivó la llamada al servicio de emergencias. El 112 puso la situación en conocimiento de las autoridades y los primeros en personarse en el lugar fueron agentes de la Policía Nacional, que timbraron para ver si el hombre respondía, lo cual no ocurrió.

Entonces se requirió la presencia de los bomberos. Los efectivos del parque comarcal monfortino se desplazaron hasta el lugar y con una escalera alcanzaron la ventana. Luego rompieron el cristal para acceder a la vivienda, donde yacía sin vida el septuagenario.

SIN VÍNCULOS. Según ha podido saber este diario, la Policía sabía desde hacía días de la situación en este edificio, donde cundía cierta preocupación entre los residentes por la falta de noticias de su vecino.

Desde el cuerpo nacional no han encontrado ningún vínculo familiar o personal del hombre, por lo que no pudieron actuar hasta la llamada de este martes del 112, que se produjo alrededor de las seis de la tarde. Los agentes activaron el protocolo habitual en estos casos. Se personaron en el portal, llamaron al timbre y, al no producirse respuesta, alertaron a los bomberos para que entrasen a la vivienda. También se demandó la presencia de una ambulancia del 061.

No se han hallado rasgos de violencia en el cuerpo de la persona fallecida. A falta de la autopsia, todo apunta a una muerte por causas naturales. Los policías custodiaron el portal hasta la llegada del forense para proceder al levantamiento del cadáver.