La Hado de Monforte cumple 4 años con miras a su ampliación en 2021

Hace cuatro años que el Sergas puso en marcha en Monforte el servicio de Hospitalización a Domicilio (Hado). El doctor Víctor López Mouriño señala que desde entonces se ha auxiliado por esta vía a cerca de mil pacientes. Cree que la atención en casa de los usuarios está consolidada y ahora toca dar el siguiente paso. La ampliación de la Hado, afirma, es una de las 17 que están proyectadas para 2021.

Mouriño, que hace equipo junto a las enfermeras María José Buján Vázquez y Rosa Díaz Álvarez, dice que el aumento de la Hado permitiría dar cobertura a todo el área sanitaria de Monforte, algo que ahora mismo no es posible. "Necesitamos un servizo máis grande. Se temos que ir ata O Courel e volver necesitariamos toda a mañá", explica el médico.

El Peugeot de la Hado de Monforte (90.000 kilómetros en su contador) abarca actualmente Monforte, Bóveda, Pantón, O Saviñao, Sober y A Pobra do Brollón. Para que no haya polémicas a la hora de establecer qué viviendas entran en el servicio y cuáles no, el equipo sanitario introduce la dirección de la residencia del paciente en la aplicación Google Maps. Si está a 20 minutos o menos de distancia del hospital comarcal, el usuario puede ser atendido en su casa.

LA JORNADA. El doctor Mouriño y las enfermeras meten primera y arrancan cada día a las 9.30 horas. Les esperan pacientes que no están lo bastante bien como para recibir el alta, pero sí para completar un tratamiento médico en su hogar, lo que aumenta su comodidad y reduce los riesgos que siempre conlleva un ingreso hospitalario.

"Custou arrincar, pero agora xa somos coñecidos e o servizo está ben valorado. O pasado setembro atendemos a 250 persoas", detalla el doctor Mouriño, quien señala que el 48% de los pacientes de la Hado de Monforte este año son usuarios de residencias. Un 26% provienen de Medicina Interna y un 11%, de Atención Primaria.

Para Mouriño, la Hado ha sido también una gran ayuda ante el covid-19. "Non se nos pediu atender casos positivos de coronavirus, pero tivemos unha gran demanda e fixemos moitos domicilios para evitar ingresos", concluye.