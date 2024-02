Hablar de Atlanta

Durante muchos años, el puesto de venta de la Once de la Rúa Coruña de Monforte era el lugar donde resultaba más sencillo encontrarse con Pablo Rodríguez Vázquez, ‘Perico’, hasta la fecha el único deportista monfortino que puede presumir de haber participado en unos Juegos Olímpicos. Pase lo que pase en el futuro, será también el único de su ciudad que haya acudido a la competición deportiva más importante del mundo en el siglo XX.

Pablo fue uno de los integrantes del equipo paralímpico español en Atlanta 96. Ciego desde los 21 años y ciclista, sus recuerdos permanecen intactos, ya alejado del deporte de élite.

"El día de la ceremonia inaugural vinieron a buscarnos a la villa olímpica en autobús. Cuando íbamos por el túnel bajo el estadio olímpico no se escuchaba nada, pero al salir al foso, abajo, nos encontramos con 80.000 personas encima nuestra, gritando. Eso hay que vivirlo para saber lo que es. Piensas que ahí no llega cualquiera, que es muy difícil estar donde tú estás", relata.

Pablo Rodríguez, derecha, en la jornada de apertura de Atlánta 96. AEP

En un año olímpico como el actual, en la previa de los Juegos de París, Pablo Rodríguez reivindica su trayectoria. "El sueño de cualquier deportista son los Juegos Olímpicos y eso que, en mi opinión, están muy degradados, con deportes que no deberían estar y viceversa", señala antes de pedir "que se ayude más al deporte".

Pablo Rodríguez participó en tándem en la prueba de persecución, es decir, ciclismo en pista. Su especialidad, como él mismo dice, era la carretera, en cuyas competiciones cree que lo habría hecho "mucho mejor".

Se volvió a Monforte tras ser quinto y con un diploma olímpico bajo el brazo que todavía conserva. "Lo tengo en casa de mi madre", explica.

Al regreso de Atlanta, Pablo prácticamente dejó el deporte de competición. Solo acudió en una ocasión a la Subida a Montjuic (Barcelona). "Siempre dije que mi meta eran los Juegos y que una vez la cumpliera, me retiraría. Pero no he dejado de estar vinculado al deporte", afirma.

En la actualidad ya no puede andar en bicicleta por unos problemas de espalda. Sale a caminar a menudo y, por supuesto, sigue todo el deporte que puede por televisión. Disfrutará de los Juegos, como hace con el Tour de Francia o los partidos de su Real Madrid. Practicó fútbol antes que ciclismo.

INICIOS. Pablo Rodríguez vistió las camisetas de los juveniles del Lemos o el Arenas —en la posición de extremo, como rápidamente apunta un amigo suyo presente durante la entrevista— antes de que una enfermedad le dejase sin vista en 1991.

Lejos de hundirse ante tal dificultad, Pablo fue al frente y se presentó en Barcelona a un curso de la Once para aprender a andar con bastón. Allí descubrió lo que es un tándem. "Nunca había visto uno. Era de hierro y pesaba como 30 o 40 kilos", recuerda. Se lo regalaron y comenzó a practicar. Su debut en una carrera lo hizo junto a su cuñado en Palencia. "Fue un desastre, quedamos de últimos, pero me picó el gusanillo y continué", rememora.

En 1992 llegó el punto de inflexión. Pablo Rodríguez fichó a través de un conocido, Daniel Barreiros, por el equipo Pescanova. El pesado tándem de hierro fue sustituido por otro con tubería de acero ligero, de solo doce kilos y mucho más preparado para las competiciones, y empezaron los entrenamientos serios, de hacer cada día unos 140 kilómetros.

Pablo comenzó pronto a ganar carreras. Lo hizo en la Vuelta a Madrid y también se proclamó campeón de España de fondo en carretera en Santander. Luego vinieron medallas en pista en la prueba de kilómetro, en persecución o en la contrarreloj nacional, además de ser subcampeones de España en 1995 y convertirse en los primeros españoles en vencer en una etapa del Tour de Bélgica.

En los Pirineos catalanes logró la marca mínima para ser deportista olímpico. La selección española y una beca ADO serían los siguientes pasos. "Me liberaron de trabajar y recibía 100.000 pesetas al mes. Me dedicaba solo a entrenarme y competir", dice.

Sin embargo, cuando se le pregunta por su mayor logro, Pablo lo tiene muy claro. "La mejor suerte que he tenido, por encima de cualquier medalla, fueron mi mujer, Mar González, y mis hijas, Icía y Xiana. No hay Juegos Olímpicos que las superen", concluye.