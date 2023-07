"Gústame plasmar casas antigas e que a pedra pareza que está viva"

Durante próximas semanas pódese descubrir na casa da cultura Lois Pereiro a obra pictórica do monfortino José Luis Fernández. A súa temática é variada, pero a Ribeira Sacra e, en especial, a cidade do Cabe teñen un importante protagonismo.

Canto tempo leva pintando?

Dende neno. Comecei aquí e logo ampliei os meus coñecementos en Madrid. Inclineime polo óleo, se ben durante a pandemia experimentei coa acuarela.

Que podemos atopar nesta mostra?

Son 39 cadros e a acollida está a ser realmente boa. De feito, xa hai varios vendidos. A maioría de obras fíxenas do ano 2000 en diante, aínda que algunha é anterior, de finais dos oitenta, o que tamén permite ver toda a miña evolución. As máis recentes son as que fixen de diferentes recunchos de Monforte hai tres ou catro meses, nunha das moitas visitas que fago á cidade.

Sobre eses recunchos, ten algunha preferencia?

Recoñezo que me gustan as rúas antigas, as casas vellas e plasmar a pedra de xeito que pareza que está viva. Cando vexo un lugar así, como pode ser a Rúa do Burato, desprázome a el tan pronto como podo e froito diso xurdiron estas obras de pequeno tamaño.

Das visitas sacaba a idea ou xa aproveitaba para pintar?

Estas obras fíxenas ‘in situ’. Levei o cabalete e como son pequenas puiden manexarme ben. Acudín a estes lugares tres ou catro días, sempre sobre as 11.30 ou as 12.00 horas, pola luz e para evitar as sombras, aínda que as sombras fan un bo xogo tamén. Pero na exposición hai unha ampla variedade de temáticas. Si, tamén hai figuras e bodegóns, pois a pesca e antes a caza son outras das miñas afeccións. Nesta mostra inclúo ademais referencias ao mar, que me gusta moito. Un dos óleos é da praia de Barraña, en Boiro, e xa está vendido. Tamén teño algunha obra sobre A Coruña, pero esta vez quixen dedicarme máis á Ribeira Sacra e a Monforte.

O seu vencello con esta terra segue a ser forte?

Sen dúbida. En Reigada está a casa dos meus pais, que faleceron, e veño a miúdo. En Monforte expuxen hai uns 25 anos nas casiñas da Compañía, e quizais esta sexa a última vez. Reigada tamén é protagonista na mostra. A través dunha obra que representa a malla. Quixen recrear este labor e para iso tirei de fotografías antigas e fun recreando os personaxes. De feito, eu son un deles. As imaxes que atopei eran en branco e negro, polo que tiven que darlles cor e lembrar cousas daqueles tempos.

Nesta parroquia deixou pegada xa hai tempo cun mural á beira do Camiño que tivo moito éxito.

Uf, iso é terrible! (risos). Cada vez que veño hai peregrinos sacando fotos. Algún ata me entra na casa pensando que é un albergue. Precisamente, nunha entrevista anterior neste xornal dixo que pensaba convertila en albergue. Así é, e algún día, co tempo, chegará. Gustaríame velo funcionando e e que sirva tamén de homenaxe a Aida Menéndez, para que vexa que seguimos traballando polo Camiño de Inverno.