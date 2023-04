Guiño a Canarias en una Feira do Viño de Quiroga repleta de gente

La Rúa Real de Quiroga es el escenario elegido todos los años para la celebración de la feria del vino, la más antigua de la Ribeira Sacra. Este domingo, jornada central del encuentro vitícola, miles de personas se dieron cita en la villa para disfrutar de los vinos y la gastronomía de la zona en una cita que también sirvió para conocer los caldos que se cosechan en Canarias, ya que se invitó a bodegas de tres denominaciones de origen de las diez que hay en las islas para que presentasen sus propuestas.

El jurado popular de la cata realizada eligió Brumas, un vino canario como el mejor en blancos. Los otros galardones, en este caso emitidos por un jurado profesional, fueron para Inseparable, de EDV en tintos; y Don Cosme, de la misma bodega que pertenece a la subzona Quiroga-Bibei. El vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, fue el encargado, junto a otras autoridades, de entregar los premios a los bodegueros participantes.

Unos amigos en una caseta. C.J.G.

Similitudes

El embajador del Cervin (Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña) en Canarias, Manuel Capote, indicó que hay una similitud entre los viticultores de las islas y los de la Ribeira Sacra en cuanto a "la fuerza, la tenacidad y la pasión con la trabajan en las zonas que producen estos vinos".

Los canarios y los de la Ribeira Sacra se elaboran en zonas consideradas heroicas, pero, "dentro de esa similitud, son distintos aunque todos igual de buenos", indicó Manuel Capote.

El caso es que, quizá por la novedad, las bodegas El Lomo (D.O. Islas Canarias), Comarcal de Güimar (D.O. Güimar) y Domínguez Cuarta 4 Generación (D.O. Tocorante-Acentejo) llamaron la atención entre los asistentes al túnel del vino.