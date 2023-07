Os veciños da Pobra do Brollón celebraron a oitava edición da Feira Guímara, un acto co que cada ano lembran a revolta popular contra o conde de Lemos cando este pretendía incrementar os impostos. A festa converteuse nun evento para reivindicar as orixes do municipio e pasar unha agradable xornada, tal e como se puido comprobar este sábado no campo da feira, á beira do río Rubín.

Cos postos xa abertos e decenas de veciños caracterizados e portando ferramentas ou fouces, foi o alcalde, José Luis Maceda Vilariño, quen tomou a palabra. Asegurou que nun día así "destacamos e destapamos a nosa esencia, esa que contempla a inconformidade coa inxustiza. Hoxe recordamos a nosa historia, o que nos diferencia, nos enche de orgullo e fai que esteamos tan satisfeitos de pertencer á comunidade guímara".

Precisamente, durante a feira volveuse reivindicar o sentimento guímaro, un termo, sinalou Maceda, "sobre o que algúns construíron connotacións pexorativas, deformando a historia, pero que xa quedaron atrás".

Foi un día, pois, para "sentar a identidade, poñer en valor o noso patrimonio e recordar e agradecer aos nosos devanceiros o que hoxe somos", resumiu o rexedor local, que deu paso ao pregón.

Como pobo de artistas que é A Pobra do Brollón, non podía ser un acto normal, senón que contou cunha lectura dramatizada a cargo de Merche Pérez, veciña de Abrence, e Manuel Ayán, de Fornelas. A súa interpretación espertou os risos e os aplausos do público que se congregou no campo da feira, algo menos que outros anos, por mor da chuvia miúda que se deixou sentir de xeito intermitente.

A Feira Guímara é un evento que xunta xeracións e no que todos se implican. Boa mostra diso foron os diferentes estandartes, elaborados tanto polos usuarios do centro de día como polos máis pequenos do municipio. De feito, as nenas e nenos do obradoiro de teatro MRMC tamén foron protagonistas cunha representación escénica.

A continuación, chegou unha das citas máis agardadas, a recreación da revolta, que este ano se fixo a cuberto, baixo unha carpa. Os guímaros intercambiaron acusacións co conde de Lemos e o ton foi subido ata desencadear unha disputa.

Tanto os veciños como os visitantes gozaron da xornada, que seguiu cun xantar e xogos populares. Para a última hora da tarde estaban previstos os concertos de Airiños da Freba e Rastreros.