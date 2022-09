Guímaro, la esencia de cada parcela

Pedro Rodríguez, Pedro Guímaro para todo el mundo, es uno de los bodegueros más conocidos de la D.O. Ribeira Sacra. Su trabajo, sus vinos y su bodega han protagonizado decenas de reportajes en medios de comunicación internacionales. Pero Pedro no va de estrella, es un hombre normal que hoy está en Estados Unidos codeándose con lo más reputado del sector y mañana se pasa el día embotellando o cargando cajas en la sede de Guímaro, en Santa Cruz de Brosmos (Sober).

"As viaxes forman parte do meu traballo e está moi ben saír tres ou catro veces ao ano coñecer outras zonas, estar con importadores e asistir a eventos vinícolas, pero eu son de campo e cada vez me gusta pasar máis tempo na adega e nas fincas e menos nos avións", explica. "Cada vez vou máis vello", bromea.

El abuelo de Pedro Guímaro tenía molino y también vendía vino a bares de Lugo y Monforte. Sus padres mantuvieron la actividad y se hicieron con una pequeña clientela. "Tiñan uns boticarios de Vigo que viñan un día á adega, embotellaban eles mesmos e levaban o viño", añade. A él siempre le dejaron "enredar" en la bodega y a los 26 años dejó los estudios de Derecho y se vino a casa, porque le tiraba el mundillo. Ni se imaginaba en aquel momento los éxitos que le esperaban a Guímaro ni que llegarían a exportar a 32 países. "Cando eu me incorporei de cheo á adega sacabamos unhas 30.000 botellas ao ano e agora estamos nas 230.000. Pero foi todo paso a paso, sin marcar grandes metas, as cousas foron vindo", señala.

De todas formas, el bodeguero habla de un punto de inflexión en la trayectoria de la bodega, entre los años 2007 y 2008. "Foi o momento no que o viño El Pecado empezou a recibir puntuacións nas guías e nas publicacións internacionais e tamén cando se fixou en nós o New York Times. Iso abriunos as portas a nós pero en xeral a toda a denominación de orixe", comenta Pedro.

Insiste en que en esos años se rompieron techos de cristal y falsos mitos. "Vimos que a mencía podía avellentar en barrica, traballamos os viños de garda e comezamos a confiar na parcelación do viñedo. En realidade, non fixemos nada que non fixera a xente de antes. Meus pais e meus avós, a xente da aldea, sempre soubo que finca daba as mellores uvas ou cal tiña as mellores patacas. Tratábase de reservar esa colleita para un produto exclusivo, aproveitar ese potencial", detalla.

Guímaro se planteó trabajar las singularidades de su terreno (hoy tiene 14 hectáreas propias de viñedo y controla algunas más de productores locales) y en la actualidad tiene ocho referencias en el mercado, todas amparadas por la D.O. Ribeira Sacra.

De ellas, su ojito derecho es Finca Capeliños, "porque procede dunha parcela que herdei da miña avoa, a mesma da que sae El Pecado. Capeliños foi o noso primeiro barrica no 2002 e a finca puxo a marca Guímaro no mercado internacional. Hoxe o 55% da nosa produción vai ao estranxeiro".

En las últimas dos décadas esta bodega no ha parado de crecer, lenta pero segura y el reto es seguir haciéndolo en función de cómo vengan las cosas. "Estamos preparando dúas novas referencias: un Guímaro Mundín dunha parcela de máis de 50 anos do Miño e terreo garnítico e un Guímaro San Pedro (polo nome da finca non polo meu), dunha parcela do Sil de chan de pizarra. Levan fermentación con raspón e crianza de ano e medio en fudres ovais".

A medio plazo, a Pedro también le gustaría ampliar la producción en blancos y trabajar más con variedades autóctonas como caíño, sousón , merenzao o brancellao. "Creo que, en xeral a denominación debería avanzar nesas castes", concluye.