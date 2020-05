La guía de Robert Parker incluye en la D.O. Ribeira Sacra a vinos que no lo son

El consejo regulador se ha visto obligado a aclarar que solo "son vinos de la Ribeira Sacra aquellos que están amparados por la denominación de origen" y certificados por "ese sello de calidad", después de que la publicación de The Wine Advocate, de Robert Parker, nombrase a varias marcas que "no están ni amparadas ni certificadas" por el órgano rector.

Según explica el consejo regulador, "el 14 de mayo la publicación The Wine Advocate, fundada por Robert Parker, valoraba una serie de vinos de la zona de producción de la D.O. Ribeira Sacra y de zonas limítrofes".

"Entre esos vinos referenciados hay bodegas y vinos de la D.O. Ribeira Sacra" y el consejo regulador se "congratula de los buenos resultados de estas bodegas amparadas" por su sello de calidad, pero The Wine Advocate también "nombra como vinos de la Ribeira Sacra a marcas no amparadas ni certificadas por la Denominación de Origen".

Además, lamenta que "algunos medios de comunicación que se hacen eco de estas publicaciones internacionales replican el mismo error de la publicación fundada por Parker".

"Sólo son vinos de Ribeira Sacra y, por lo tanto, solo pueden utilizar esa marca registrada, los vinos amparados por la Denominación de Origen", insisten desde el consejo regulador

"No pueden hacer uso de la marca Ribeira Sacra bodegas y vinos que no estén certificados en la Denominación de Origen", apostilla este órgano, que ante esta situación ha anunciado que estudiará "las acciones a desenvolver para evitar que se siga haciendo una apropiación indebida del nombre vinos de Ribeira Sacra".

"Hacerlo supone un perjuicio para las bodegas y vinos que sí forman parte de la Denominación de Origen Ribeira Sacra", concluye.