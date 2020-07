La Guardia Civil denuncia un bar de Taboada tras realizar una inspección

La Guardia Civil realizó una denuncia contra un bar de Taboada en la madrugada del pasado domingo.

Tras realizar una inspección, los agentes realizaron la denuncia por desobediencia, por no uso mascarilla y no cumplir horario de cierre, además de diversas infracciones relacionadas con la hostelería, entre ellas no cumplir la normativa de tabaco.

A todo ello se le suma la no colaboración en la inspección al no facilitar la documentación solicitada.