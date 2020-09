El grupo Socratea decide unir la viticultura a su decidida apuesta por el turismo en Quiroga

Socratea, un grupo empresarial con sede en Quiroga dedicado al turismo, continúa expandiendo su cartera de negocios con una clara apuesta por el sector vitivinícola. En este ámbito, el proyecto más relevante es la viña que creará en Casa de Outeiro, en el municipio quirogués. Allí ha comenzado la preparación del terreno, que se dispondrá en bancales para plantar a principios de 2021 unas veinte hectáreas con cepas de cerca de diez variedades autóctonas, dando prioridad a la uva mencía y godello.

Su apuesta por el vino se complementa con la marca Herdanza. "Lanzámola no seu día co obxectivo de alugar parcelas en risco de quedar abandonadas e tivemos unha moi boa acollida", indica Juan Luis Vázquez, gerente de Socratea, quien destaca que en unas semanas ya tenían a su cargo diez hectáreas de viñedos. De este modo, dijo que rescatando plantaciones que podían quedar en desuso también contribuyen a mantener el paisaje del sur de Lugo, que, "xunto co viño", es responsable "de boa parte do éxito que está tendo a Ribeira Sacra a nivel turístico".

Además, desde la firma Herdanza también se encargan de realizar vendimias a bodegas de las denominaciones de origen Ribeira Sacra y Valdeorras. Lo hacen "ante a falta de persoal. Cada ano temos que buscar máis persoas para a vendima".