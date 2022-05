Un grupo de madres piden el adelanto de la salida del colegio Xoán de Requeixo

Un grupo de los representantes de las madres y padres del colegio Xoán de Requeixo de Chantada reivindican que el horario de salida del centro se adelante de las 16.00 a las 15.30 horas para favorecer un cambio en la jornada académica, que pasaría a ser continua.

Este grupo de madres y padres mostró su descontento con la Xunta por negarse a favorecer el cambio a través de un informe desfavorable que afecta a los horarios del bus. Las denunciantes afirman que tras una primera negativa mantuvieron una reunión con la jefa territorial de Mobilidade en Lugo y con la empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar en Chantada, Monbus, la cual, aseguran, les dijo que sería posible que el autobús esperase por los niños a partir de la 15.30 horas. En las peticiones posteriores, la Xunta siguió manifestando su negativa al cambio.

Consultada por este periódico, la Dirección Xeral de Mobilidade indicó que el cambio de horario para el curso 2022/23 fue solicitado por el centro el pasado 16 de febrero. Confirman que es "inviable" y aclaran que la propia Monbus advierte que la salida del colegio a la 15.30 horas puede impedir que el autobús llegue a tiempo, pues realiza rutas con alumnos de otros centros. Eso sí, la empresa, según la Xunta, garantiza el transporte a partir de las 15.40 horas.

Las madres y padres consideran que de esta manera no se les reconoce el derecho "á libre elección do centro educativo dos nosos fillos" o la decisión de votar "o tipo de xornada no colexio".