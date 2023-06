Grandes vinos que piden un maridaje

No hay nada mejor a la hora de disfrutar de un buen vino que acompañarlo de un producto de calidad. En el Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra en Monforte, a los caldos que presentarán las treinta bodegas que confirmaron su asistencia se sumarán las propuestas gastronómicas de once firmas de la zona.

Una de ellas es el restaurante Abadía San Simón, ubicado en el campo de golf Río Cabe, en la parroquia monfortina de Ribasaltas. Mientras siguen preparando la campaña estival, que se presenta muy trabajosa, llevarán algunos de sus platos en formato tapa a la cita vitícola de la ciudad del Cabe, que tendrá lugar entre el viernes 30 y el domingo 2 de julio.

En los últimos meses ya pusieron a disposición de su clientela en el restaurante estas tapas gourmet todos los viernes. La acogida no pudo ser mejor, pero con la llegada de la temporada alta se ven obligados a pausar esta propuesta, que volverá tras el verano.

Eso sí, durante el Festival do Viño retomarán estas tapas, que están todavía por definir, pero que serán variadas, al igual que la carta.

En cuanto al restaurante, su responsable, Simón Otero Díaz, recuerda la importancia "de acudir con reserva previa". Otero destaca además la gran acogida que tuvieron los pescados a la brasa y, de cara al verano, asegura que preparan arroces variados, como uno de marisco.

Es el quinto festival

Monforte prepara un año más esta cita, que se celebrará por quinto año. Las 30 bodegas ofrecerán a los visitantes la posibilidad de degustar y disfrutar de una gran variedad de vinos de las diferentes subzonas de la D.O. Ribeira Sacra.

Además de ellos y de la parte gastronómica, no faltarán talleres infantiles y de cata, rutas y actuaciones musicales, como las de Neutrx, Sés, Diboa, Xisco Feijóo y Fillas de Cassandra.

Los puestos de las bodegas abrirán el viernes 30 a las 19.00 horas y la clausura será el domingo día 2 pasadas las diez de la noche.