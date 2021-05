"As grandes decisións no mundo do viño non poden aprobalas só doce persoas"

O presidente da denominación de orixe Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez (Sober, 1956) leva desde mozo atado ás viñas. O seu coñecemento do mundo da viticultura foi determinante para que se convertese fai 30 anos no responsable do consello regulador no que participan 2.000 viticultores e case cen adegas. Hoxe segue ao fronte do organismo e fai balance do que foi, do que é e ata onde pode chegar esta denominación.

Tres décadas xa daquel momento no que, din, sete tolos emprenderon un camiño incerto para lograr que os viños que se cultivaban as beiras dos ríos Miño e Sil tivesen outra proxección.

Si. Fai 30 anos emprendemos o camiño que nos levou ata onde estamos. O de os sete tolos que participamos no inicio da odisea foi unha ocurrencia de José Manuel Silva (responsable de Agricultira na UE) nun pregón que dera nunha feira do viño de Chantada, poñendo nomes e apelidos aos promotores.

Como foron os comenzos?

Complicados. Vimos a necesidade de pasar dun día de festa de exaltación do viño nunha localidad da Ribeira Sacra a expor que a viticultura ía máis aló, que podía ser unha maneira de vida continuada, de riqueza. Puxémonos a traballar e finalmente logramos o obxectivo.

Ribeira Sacra. Como xurdiu este nome?

Foi complicado que os viticultores de tres comarcas diferentes renunciasen á súa toponimia. Baralláronse varios nomes, sendo un dos máis aceptados viños do Miño-Sil, pero houbo alguén que puxo sobre a mesa Ribeira Sacra, sendo o gañador, todo hai que dicilo, por só un voto de diferenza. Estou convencido de que se nomeásemos a denominación doutra maneira non tería actualmente a mesma dimensión. Ribeira Sacra é un nome que aglutinou a todo un territorio e que dotou de identidade á zona e aos seus habitantes.

O camiño percorrido é...?

Como todos os camiños. Hai subidas, baixadas, momentos bos e malos, e mesmo tormentas que che empapan. Pero hai que ser xustos e dicir que pedaleando un non cae da bicicleta. Este é un camiño de traballo e de ilusión, con novos retos.

Satisfeito, entón?

Moito. Trinta anos despois temos unha actividade económica importante, impensable cando empezamos. O mundo do viño converteuse no gran dinamizador económico do territorio. Agora o reto é manter isto e non morrer de éxito.

Que quere dicir?

Que a viticultura e o turismo de calidade van da man, que temos que apostar por unhas actividades económicas rendibles.

Percorreuse moito camiño, pero poderíase facer moito máis?

A touro pasado sempre é fácil ver os erros cometidos, pero creo que as decisións tomadas en cada momento foron as adecuadas. Trinta anos despois, mesmo fai vinte, se dicimos que chegariamos a onde estamos nos volverían a chamar tolos. Se as cousas funcionan é estamos no mapa e grazas á Ribeira Sacra, ao viño.

Escoitei que está a pensar en xubilarse.

O día 17 de xullo deste ano cumpro 65 anos. Creo que lle dediquei o tempo suficiente ao mundo do viño para deixar paso a outros. O barco que dirixo desde hai tres décadas non o deixarei no medio do mar. Levareino a porto ata que a Consellería do Medio Rural convoque eleccións no consello regulador. Terían que celebrarse antes de que finalice este ano, algo que desexo.

Hai membros do consello regulador desconformes a estas alturas coa súa xestión, tanto que presentaron unha moción de censura contra vostede.

A xente que expuxo a moción de censura deberían dar a cara e argumentar os motivos que teñen para censurar a acción deste presidente. Ademais, esta película xa a vivín nos ano 2004 e 2010 cos mesmos protagonistas

Que queren os críticos, os promotores desa moción de censura?

É necesario lembrar que este é un sector económico no que hai dous milleiros de viticultores e un centenar de adegas e que calquera cambio no regulamento debe ser debatido e aprobado por todos, non por un grupo, non só polos membros do consello regulador. Eu opúxenme a modificar o regulamento sen que todos, o coxunto do sector, dese a súa opinión.

Explíquese. Que ocorre?

Cando se queren facer cambios substanciais na normativa dunha denominación de orixe é de todo necesario que todos esteamos de acordo. Isto non é poesía. Isto é economía. Hai grandes, pequenas e medianas adegas e o regulamento non se pode adaptar ao gusto duns poucos. Falamos de que se queren modificar aspectos referentes ás variedades de vides admitidas, ós controis de supervisión de viñedos e adegas e mesmo no referente á elaboración dos viños.

Non pinta ben.

Insisto. Cada quen ten que dar a cara e propoñer o seu modelo de futuro para a denominación de orixe. Isto non é cousa de doce persoas, do consello regulador, senón de todo o sector. O momento para decidir o que se quere facer e onde se quere chegar será cando se celebren eleccións e todos poidan pronunciarse. É algo que creo é fácil de entender a non ser que algúns, por intereses particulares, non desexen velo, entendelo.

Disputas aparte, como ve o futuro de Ribeira Sacra.

Véxoo esperanzador. A pandemia pasámola con grandes dificultades pero fomos capaces de recoller toda a uva na pasada vendima e que se mantivesen os prezos.