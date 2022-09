Un gran salto con máxima ilusión

Los cambios nunca son fáciles, pero cuando son para bien o, como en este caso, para muy bien se llevan de otra manera. La futbolista Iria Pérez ha cambiado O Sangoñedo por la ciudad de la muralla. Deja la SD Chantada que la vio crecer y pone rumbo a las filas del Club Deportivo Lugo, que este año volverá a buscar el ascenso

Iria dice sentirse muy ilusionada con este nuevo proyecto, "un salto a un club profesional que, aínda que non estea nunha categoría moi alta, sei que é unha desas oportunidades que non chegan dúas veces", cuenta.

La jugadora chantadesa reconoce que le "sorprendeu" que el conjunto albivermello se fijase en ella. Cree que para ello fue determinante "o meu estilo de xogo persoal e a forma que teño de mover o balón, ademais de que me considero unha fultbolista polivalente". Ese era el perfil que buscaba el cuerpo técnico del CD Lugo para reforzar su mediocampo e Iria no se lo pensó. Tendrá que compaginar sus estudios en Ourense con los entrenamientos, tres días por semana, en Lugo, pero tiene claro que eso no será un problema.

En buena medida, "porque as que levamos tempo no fútbol feminino estamos acostumadas a viaxar ao haber poucos equipos". Una situación, destaca Iria, que ha cambiado notablemente en los últimos tiempos. "Hai anos sería impensable que houbese tres equipos en 30 quilómetros á redonda", dice en referencia al Monteforte, el Carballedo y su SD Chantada.

Un equipo, éste último, del que fue capitana y al que guardará siempre un enorme cariño. Principalmente por la decidida apuesta que el club de O Sangoñedo hace por el fútbol femenino y que ya está dando sus frutos. "O ano pasado sumáronse seis novas xogadoras cadetes, que cambiaron o ballet polo fútbol, e este ano creo que hai máis incorporacións", celebra Iria, que empezó jugando en el patio del colegio con siete años "con todos os rapaces".

Después, siguió en las escuelas deportivas municipales y pasó al fútbol sala, antes de ser parte de la plantilla que puso en marcha el equipo femenino de la SD Chantada, jugar en Monforte y terminar regresando al club de O Sangoñedo, donde jugó cinco campañas.

Asegura que el fútbol femenino está creciendo "a pasos axigantados" y cree que se debe "a un cambio de visión, porque antes as que xogabamos ao fútbol eramos consideradas unhas brutas e agora xa se nos toma en serio".

NUEVA ETAPA. La temporada 22-23 está al caer y el equipo femenino del CD Lugo ya ha comenzado a preparase para ella, en la que competirán a nivel autonómico. Tras las dos primeras semanas, Iria Pérez nota cambios, sobre todo, "na metodoloxía dos adestramentos, que ata me resultan curtos", señala.

La chantadesa, que nunca se planteó "ser profesional", tiene claro su objetivo. No es otro que seguir disfrutar del fútbol como hasta ahora.

Eso sí, sabe que la intención del club lucense es pelear por el salto a categoría nacional. "A ver se á terceira vai a vencida e acabamos a tempada celebrando un ascenso", dice Iria, que pondrá todo de su parte para lograrlo.