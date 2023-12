Un gran pacto por el paisaje y el patrimonio

La Xunta de Galicia ha puesto todo su empeño para delimitar el paisaje cultural de la Ribeira Sacra, que incluye unas características homogéneas en los aspectos geográfico, natural e histórico. Fruto de la gran variedad de valores que atesora este territorio, existen ya numerosas figuras de protección, tanto declaraciones singulares del patrimonio cultural arquitectónico, etnológico y arqueológico, como otras derivadas de las perspectivas del patrimonio natural o del paisaje. Existen zonas de especial protección de los valores naturales, espacios Red Natura, protección de la flora y de la fauna, y áreas de especial interés paisajístico.

Para afrontar el conocimiento y acercamiento a una delimitación apropiada del paisaje cultural se definió un área de estudio inicial del conjunto de los 25 ayuntamientos que representan la Ribeira Sacra. Por esto se estimó apropiado como estrategia incorporarlos a todos ellos en el proceso de identificación de los valores culturales que hacen de él un territorio extraordinario.

Al mismo tiempo, el Gobierno gallego desarrolló un pacto por el paisaje en la comarca. Dentro de esta iniciativa se construyó el mirador del Alto da Picota, en Os Peares; se procedió al acondicionamiento y mejora de los itinerarios de interés paisajístico en esta zona o se ejecutaron murales artísticos en el exterior de fachadas degradadas bajo el auspicio y control del consorcio de turismo.

De igual manera, y en el marco de la apuesta de la Xunta por el llamado «fermosismo», la Consellería de Medio Ambiente convocó a través del Instituto de Estudos do Territorio (IET) ayudas para la corrección de impactos paisajísticos en edificios, equipamientos e inmuebles privados. El resultado, indicaron desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez, fue un éxito mayúsculo e incluso inesperado.

En el apartado de la restauración paisajística, el plan incluyó acciones de revegetación de especies autóctonas, erradicación de especies invasoras y actuaciones de mejora en zonas afectadas por incendios forestales.

También se realizó un inventario de los espacios de especial interés natural, árboles singulares, cascadas y conjuntos monumentales situados a lo largo de las rutas paisajísticas, además de poner en relieve la presencia de estos elementos.

Cabo do Mundo, en la Ribeira Sacra. GUILLERMO GONZÁLEZ

Por otro lado, en el plan se identificaron los puntos de estos itinerarios en los que la señalización turística no informe u oriente de manera eficiente a los visitantes por contar con señales contradictorias o erróneas. También se procedió a la retirada de señales que no cumplen su función por indicar la presencia de elementos o servicios que ya no existen o bien por haberse deteriorado con el paso del tiempo.

Otra no menos importante acción se centró en las rutas que atraviesan áreas de especial interés paisajístico y que forman parte del bien de interés cultural Ribeira Sacra. Estos tramos suman 60,76 kilómetros, de los cuales 35,49 corresponden a la ruta de Chantada a Os Peares y 25,27 a la ruta de Monforte a Santo Estevo. Con estas actuaciones, se buscó mejorar la percepción y la comprensión de la Ribeira Sacra como un paisaje cultural único y singular. Estas rutas forman parte de la red gallega de itinerarios de interés paisajístico creada en el 2018.

Patrimonio

La Xunta destinó 7,2 millones a la conservación y puesta en valor de 44 bienes de la Ribeira Sacra en las provincias de Lugo y Ourense en el marco de la candidatura de este territorio a patrimonio mundial de la Unesco. En el caso de la provincia de Lugo, el presidente precisó que la Xunta ha invertido 5,2 millones para poner en valor 32 bienes patrimoniales de una decena de ayuntamientos.

Así, se destacó la restauración realizada en el monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón, la actuación en el colegio del Cardenal de Monforte o la rehabilitación de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Miño, en O Saviñao.

En el ámbito de la arqueología se llevó a cabo una campaña en el yacimiento romano de Proendos, en Sober, pero también importantes prospecciones en A Pobra do Brollón para conocer la edad en la que se fundaron los primeros monasterios en la Ribeira Sacra o se comenzó a cultivar la vid de forma extensiva.

Por lo que se refiere a Ourense, la Xunta subrayó la inversión de dos millones de euros para actuaciones en doce bienes de siete ayuntamientos de esta provincia, como fue el caso, por ejemplo, de Santa María de Montederramo.

Atlas de los miradores

Un atlas, obra del geógrafo Augusto Pérez Alberti, recopila los distintos tipos de miradores habilitados en la Ribeira Sacra, con información acerca de los paisajes que pueden contemplarse desde ellos. La idea es facilitar a los visitantes las claves para entender mejor lo que tendrán ante sus ojos cada vez que se asomen a uno de estos balcones; de distintos estilos y construidos de manera diversa.

Según se describe en el atlas, la Ribeira Sacra cuenta con cuatro tipos diferentes de miradores. Unos son panorámicos; otros son los del cañón del Sil, que favorecen una visión en profundidad del relieve que rodea el río. Están los situados entre socalcos para admirar los viñedos y aquellos, señala Pérerz Alberti, para "pequenas olladas", tramos muy concretos de una determinada zona del territorio.