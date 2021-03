Un gran mago en el interior de un niño: Iago Fernández cautiva en 'Got Talent'

Tiene gracia natural, un desparpajo que no pasa desapercibido para nadie y un don especial para la magia y la prestidigitación. Son los dones de Iago Fernández, quien en pocos minutos es capaz de meterse en el bolsillo al público y, por supuesto, a los tres correosos jueces del programa de Telecinco Got Talent, Edurne, Dani y Risto, donde actuó en la noche de este viernes.

Este joven mago monfortino, de solo siete años, encandiló a todos con su participación en este programa televisivo. Para ello usó su peluche Harry, dejando a todos boquiabiertos con sus trucos sobre el escenario cuando lo hizo desaparecer. Edurne y Dani Martínez no tuvieron dudas a la hora de darle su sí para pasar a otra ronda porque, a parte de un gran talento para la magia, dijeron, han visto que el niño tiene una excelente vis cómica, lo que le aporta a sus números un toque excepcional.

A Risto Meijide, metido como siempre en su papel de malote, le costó más darle su aprobación, aunque al final lo hizo destacando la idea de que el número de Iago haya estado adaptado a su edad: "Aquí vienen niños haciendo números de mayores, tú no. Tú has hecho un número totalmente adaptado a tus siete años", declaró en el programa al tiempo que aplaudía.

CONFIDENCIALIDAD. El programa de Got Talent que se vio en la noche de este viernes no fue en directo. Se grabó en el pasado mes de julio, pero la familia del Mago Iago, el nombre artístico de este pequeño monfortino, firmó un contrato de confidencialidad para no revelar aspecto alguno sobre su participación y menos acerca del resultado del espectáculo.

Reviviendo la experiencia a través del televisor, Iván Fernández, padre de Iago, señaló que a su hijo "el escenario le encanta. No se pone nervioso":

Incluso destacó que no le gusta practicar los trucos de magia en casa si está solo. "Se aburre, pero si tiene delante aunque solo sea a un par de amigos se pone las pilas y la cosa cambia. Saca su desparpajo característico y vemos que se convierte en un niño feliz, que disfruta con lo que hace".

El padre de Iago dice no saber hasta dónde llegara su hijo en el mundo de la magia. "Depende de muchos factores, pero lo que tengo claro es que en un escenario disfruta".

El joven monfortino recibe desde el año 2019 clases del Mago Rafa, quien lo guía en todos los trucos que presenta en público

SU MENTOR. Desde enero de 2019, el Mago Iago recibe clases de la mano del Mago Rafa, una situación excepcional porque normalmente este tipo de enseñanzas se reservan para niños de más edad, pero Iago muestra unas capacidades singulares que lo han convertido en el ojo derecho de su mentor.

Iván Fernández señaló que el Mago Rafa aseguró que el espectáculo resultó estupendo, dándoles tanto al niño como a su familia la enhorabuena.

Antes de la llegada de la pandemia, el joven monfortino y su mentor se veían al menos una vez a la semana para trabajar en trucos de magia, pero el covid-19 lo cambió todo. En la actualidad tienen que comunicarse como casi todo el mundo, a través de un ordenador para seguir en contacto y no perder la magia.

Los zapatos que vestía llamaron la atención de todos

El Mago Iago fue el protagonista principal de su actuación en Got Talent, pero no quedaron atrás los zapatos que lucía, a dos colores (rojo y negro), pues a los responsables de la producción del programa le llamaron tanto la atención que los enfocaron en varias ocasiones. Se trata de un par de zapatos elaborados artesanalmente en Calzados Losal para la ocasión, fábrica en la que trabaja el padre de la gran promesa prestidigitadora.