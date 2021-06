El gran deterioro de la N-540 acapara nuevas críticas políticas y de usuarios

La carretera N-540 vuelve a estar en el foco de todas las críticas. La conexión natural por carretera entre las ciudades de Lugo y Ourense sigue presentando un importante nivel de deterioro a pesar de las intervenciones realizadas en los últimos tiempos para intentar eliminar baches y adecentar el firme.

Los alcaldes de los municipios afectados creen que estas actuaciones suponen meros remiendos que hay que volver a hacer al poco tiempo e incluso hablan de agravio comparativo al referirse a otras zonas de Galicia y de España. "É o de sempre. Nin estrada nacional nin autovía. Que queren facer con Lugo e con Ourense? Isto é un escándalo", señala el regidor de Carballedo, Julio Yebra.

Circular por algunos puntos del tramo entre este municipio y Chantada, muy cerca del límite entre provincias, resulta realmente complicado y es habitual que los vehículos invadan otros carriles o atraviesen el de rápidos para esquivar baches. "Non ten ningunha explicación que as dúas únicas cidades galegas non conectadas por autovía sigan sen estalo a estas alturas", afirma Yebra.

Su homólogo de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, tilda la N-540 de "desastre" y espera que se proceda lo antes posible a su rehabilitación. "Ao parecer hai prevista unha partida destinada a toda a nacional. Esperemos que sexa verdade", indicó el alcalde chantadés.

Para Yebra llueve sobre mojado. "Sempre nos toca a nós vernos afectados pola crise", dice el veterano regidor, quien reparte las culpas entre las administraciones. "Todos son responsables de que estemos repetindo sempre o mesmo", concluyó.

Hacia Lugo, la situación no mejora. "Todos os días circulo por ela e é lamentable. Só serve para estropear coches", asevera el alcalde de Taboada, Ramiro Moure, quien lamenta que el arreglo a la altura de Guntín "estaba programado e paralizouse".

Moure pone como reflejo del problema la circunvalación de Vilela, en su ayuntamiento. "Alí haí dúas fochancas inmensas. Tápanas cada pouco, pero sempre que chove aparecen outra vez. É unha vergoña e non entendo este desagravio cos concellos atravesados pola N-540", expresó el regidor taboadés.

Respecto a la A-56, en septiembre del año pasado se abrió el primer tramo, de 8,8 kilómetros,entre A Barrela y San Martiño. Las críticas en este caso son por la lentitud al ejecutar los diferentes trechos. "Estamos cansos de presentar iniciativas tanto no Senado coma no Congreso", indicó Manuel Varela, quien es también senador por Lugo.