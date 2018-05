Un grabado en honor a la humanidad

Carlos Vázquez González, de 16 años de edad, ha sido premiado en Madrid por su trabajo para un concurso de dibujo organizado por el Defensor del Pueblo. Los participantes debían crear una ilustración relacionada con los Derechos Humanos. El resultado para este alumno de cuarto de Eso del instituto Val do Asma (Chantada) ha sido un premio en la categoría reservada a estudiantes de secundaria. "Non mo esperaba para nada, cando me dixeron que recibira un premio non o cría", señaló el agasajado.

Todo comenzó como una actividad planteada por la profesora de Educación Plástica. Lola López habló a sus pupilos del certamen, celebrado con el objetivo de transmitir conocimientos sobre los derechos humanos en colegios e institutos, y les propuso participar. La iniciativa de la docente tuvo una buena acogida y sus alumnos se pusieron a trabajar.

Lo primero que les encargó Lola López fue leer la Carta Internacional de los Derechos Humanos. A partir de ahí, su cometido consistía en aplicar la técnica del grabado, que en aquel momento trataban en clase, para elaborar un dibujo sobre esta temática. Cada una de las obras fue enviada a la oficina del Defensor del Pueblo, que puso sus ojos en la de Carlos Vázquez y la incluyó entre las condecoradas.

Su trabajo muestra una especie de agujero negro que traga todos los elementos negativos que hay en el mundo mientras de su interior sale, en forma de líneas de colores, la esperanza. Unos brazos esperan para abrazarla en la parte baja del dibujo.

No hay duda de que la obra invita al optimismo, pero puede que lo más importante sean las conclusiones que Carlos y sus compañeros han sacado acerca de los derechos humanos. "Mentres lía a Carta dábame conta de que moitos dos puntos non se aplican, cando deberían cumprirse todos", indicó el estudiante. Su profesora cree que esta percepción fue común en todo el aula. "Os comentarios que facían os alumnos referíanse a que a Carta dos Dereitos Humanos, en moitos aspectos, non se cumpre e iso chocoulles bastante", comentó Lola López.

RESULTADO. Carlos Vázquez fue premiado junto a otros dos alumnos. No era sencillo alcanzar tal meta en un concurso que contaba con 1.810 participantes de 35 centros educativos de toda España.

La entrega del galardón fue en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, adonde se desplazó el alumno acompañado por su profesora y sus compañeros, que aprovecharon para conocer la Cámara Baja. A Carlos Vázquez siempre le han gustado el dibujo y la pintura, aunque ha sido en el presente curso cuando más atraído se ha sentido por esta práctica.

Más allá de premios o resultados académicos, este ha sido el último episodio de actividades solidarias desarrolladas en el instituto Val do Asma a lo largo de los últimos meses. Un grupo de alumnos del centro recibió el primer premio de un concurso de dibujo convocado por la Xunta de Galicia con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El curso pasado tuvo lugar otra llamativa acción. Entonces, el departamento de Filosofía del Val do Asma encabezó una campaña de recogida de alimentos, material escolar o juguetes para enviar a los campos de refugiados sirios.