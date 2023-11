Entre goles y caballos

El nombre César Rodríguez es muy conocido en el mundo del fútbol comarcal. Ha marcado goles para un buen número de equipos de la zona sur de Lugo e incluso algunos de la provincia de Ourense. Actualmente, lo hace para el Chantada Atlético, en el grupo III de Primera Galicia.

Sin embargo, el deporte de César no se encuentra solo sobre el verde. Tiene una segunda afición, en la que también se ha empeñado en contar con un nombre. Si con la camiseta roja y blanca del Chantada Atlético César está ayudado por otros diez compañeros a conseguir la victoria, en su otra práctica persigue los éxitos haciendo binomio con el caballo París.

La hípica supuso este año para César un importante logro, al proclamarse campeón gallego de andadura. Esta modalidad consiste en carreras de ida y vuelta de 150 metros en las que el animal debe ir todo el tiempo en la misma marcha.

As sensacións nun e outro deporte son diferentes, pero agora mesmo non sabería elixir se tivese que facelo

"Non é a primeira vez que me proclamo campión galego. Xa o fun en 2016 cunha egua chamada Anduriña", relata el deportista, quien compagina su trayectoria de delantero con la de jinete.

Por el momento está contento, pero asume que tendrá un problema cuando llegue el momento de decantarse por una u otra actividad. "Se me dan a elixir, non sabería agora mesmo con cal quedarme", asegura César, quien lleva tres jornadas semanas sin poder jugar con el Chantada Atlético por una lesión.

Tradición familiar

César es natural de Carballedo, municipio vecino de Chantada. Su vida deportiva transcurre entre el campo de fútbol de O Sangoñedo, en el que se entrena y compite como local su equipo, y Vilar de Monte, donde tiene dos caballos, París y su cría, a la que también preparará para competir. De hecho, según avanza César, debutará este domingo en la Copa Federación.

La devoción por la hípica le viene de muy atrás. "O meu avó, que xa morreu, tiña cabalos e eu con sete ou oito anos ía con el e montaba, pero non comecei a competir ata os once ou doce anos», recuerda César, quien no desaprovecha la ocasión para homenajear a su abuelo. "Antes de ser campión galego por primeira vez, xa gañara algunha carreira", añade.

José Rodríguez, ya fallecido, hizo que germinase una chispa que se ha traducido en dos títulos autonómicos para su nieto. Además, con dos binomios diferentes, junto a Anduriña y junto a París.

Comparación

Como en cualquier deporte, no sería posible triunfar en la hípica sin antes prepararse bien. Los entrenamientos con el Chantada Atlético, club en el que César vive su segunda temporada, le supusieron la campaña anterior firmar 16 goles y en lo que se lleva de la actual, dos.

En el mundo de la hípica, la rutina es diferente, pero hay un objetivo muy similar, llegar en el mejor estado posible a las competiciones del fin de semana. "De luns a venres, se é época de torneos, intento sacar a París dous días polo menos. Sempre imos por pistas, pero tamén metemos asfalto se nos imos atopar con el nos campionatos", explica César.

Ahora, París disfruta de un merecido descanso. Las temporadas para él son de marzo a septiembre. Algunos meses de este periodo coinciden, precisamente, con el parón más largo del fútbol, así que los caballos son una buena forma de saciar el apetito de competición y disfrutar de otra forma de la adrenalina que siempre va de la mano del deporte.

Os cabalos son moi delicados e hai que darlles sempre a mesma ración

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se realiza cualquier práctica es la alimentación. Cuidarse ayuda. "Os cabalos son moi delicados e hai que darlles a mesma ración todos os días", señala César, quien dedica una parte importante del tiempo a controlar la comida de París.

"O fútbol e os cabalos son mundos moi distintos. Marcar goles é unha gran axuda para os compañeiros, a sensación na hípica é diferente, pero insisto en que non sabería elixir se teño que facelo", asegura César Rodríguez.

Por suerte, ese instante de tener que optar por uno u otro deporte todavía no ha llegado. Aún es posible disfrutar de ambos y de una vida compaginando la búsqueda del gol con los caballos.