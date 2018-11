El Gobierno plantea una reducción de velocidad en el punto fatídico de Abrence

La subdelegación del Gobierno en Lugo anunció este lunes que el Ministerio de Fomento plantea diversas medidas para rebajar el nivel de peligrosidad en el kilómetro 509 de la N-120. Entre ellas, se encuentra la reducción del límite de velocidad permitido en este punto concreto de la carretera, que pasa por Abrence (A Pobra do Brollón).

Se trata de una zona conocida por el gran número de accidentes que se producen en ella. Casi todos son salidas de vía que suceden en días de lluvia, cuando el inestable firme se convierte en una auténtica pista de patinaje para los vehículos.

Este lunes el tramo fatídico de la N-120 registró dos siniestros. El primero se produjo por la mañana, alrededor de las 11.40 horas, y en él se vio involucrado un camión de transporte de fruta. En el vehículo, que quedó tumbado en la cuneta contigua al carril que va de Quiroga a Monforte, viajaban dos personas que resultaron heridas leves.

El segundo tuvo lugar a las 18.18 horas. Ocurrió exactamente en el mismo punto. La víctima fue una mujer de unos 30 años de edad que viajaba a los mandos de un Citroën C3. Sus heridas también fueron de carácter leve.

A pesar de la avalancha de accidentes, la subdelegación del Gobierno apuntó que el proyecto para rehabilitar el firme de la carretera se halla todavía en proceso de redacción. A corto plazo solo está previsto aplicar un tratamiento de mejora de la adherencia. La obra está contratada, pero no puede ejecutarse mientras llueva.

CRÍTICAS. La situación en Abrence preocupa mucho a las autoridades locales. El alcalde de Brollón, el nacionalista José Luis Maceda, ha anunciado que escribirá a Fomento para pedire que actúe.

"Calquera día vai morrer alguén, é indignante", señaló el regidor. Maceda afirmó que el ministerio "xa coñece o que pasa, se non arranxan a estrada é porque non queren". El alcalde de A Pobra do Brollón aseveró que "ultimamente case saímos a un accidente por día".

El kilómetro 509 de la N-120 se sitúa en una curva en la que se han producido cuatro salidas de vía en menos de una semana. La carretera no drena bien y el agua se acumula en muchos puntos, formando balsas cuando llueve intensamente, como este lunes. El estado del firme tampoco es positivo, pues presenta una importante cantidad de grietas y baches.