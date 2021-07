El gobierno de Monforte busca atajar la "sinrazón" dada en el conservatorio

El pleno de la corporación de Monforte aprobó en la sesión que celebró en la tarde de este lunes un reglamento de funcionamiento del conservatorio de música municipal Mestre Ibáñez. Lo hizo con los votos del equipo de gobierno, en manos del PSOE y con mayoría absoluta. Su portavoz, Iván Torres, indicó que la norma servirá para "atajar de forma definitiva la alegalidad" en la que se encontraba el centro y acabar "con una sinrazón".

Torrés explicó que, hasta ahora, el conservatorio funcionaba de forma asamblearia, que eran los profesores los que ponían las normas. Así, se refirió al hecho de que los maestros decidían cuando cogían vacaciones, se apuntaban ellos mismos las horas extraordinarias realizadas o decidían cuando acudían o no a trabajar.

El portavoz socialista manifestó en el pleno que los profesores tienen que asumir que son trabajadores municipales y que por tanto "deben ajustarse a las mismas normas que el resto de los empleados municipales". Añadió que la única forma de que tengan el mismo estatus que los profesores de un conservatorio gestionado por la Xunta es que ésta asuma la gestión y cubra los costes de funcionamiento del Mestre Ibáñez.

A mayores, Iván Torres calificó de "estrategia" el enfrentamiento abierto entre "algunos profesores", no todos, con el Ayuntamiento para que tuviesen "los mismos privilegios que los de la Xunta". Dijo que en un centro municipal no puede darse este caso y que desde el equipo de gobierno harán "cumplir la ley sin menoscabar los derechos laborales".

Torres finalizó su intervención asegurando que el reglamento podrá entrar en vigor en septiembre, coincidiendo con el nuevo curso académico.

Los partidos de la oposición (PP, Esperta y BNG) votaron en contra de la propuesta del gobierno local al considerar que no se había contado con ellos para elaborar el reglamento, al tiempo que consideraron que era mucho mejor el contenido de un borrador que presentaron los propios trabajadores del centro y que, de hecho, hizo suyo el Partido Popular, que presentó una moción para que esa propuesta de los maestros fuese admitida, pero no lo logró.

Tensión entre Katy Varela e Iván Torres

Los mayores momentos de tensión en el pleno los protagonizaron la portavoz popular, Katy Varela, e Iván Torres. La líder del PP hizo una primera intervención pausada, solamente refiriéndose al reglamento del gobierno local como "anómalo". La contestación de Torres fue calificar de "desfachatez" que el PP presentase una moción con una normativa "hecha por algunos docentes". No se quedó ahí y reprochó a Varela que en compañía de cargos superiores de su partido "inspeccionasen" el conservatorio "sin previo aviso y sin consentimiento". A ello, la popular respondió que "los edificios municipales son públicos, de todos los ciudadanos, no de un partido que tenga mayoría absoluta en el pleno".



Talante. Tanto BNG como Esperta se limitaron a hablar sobre una serie de puntos de la normativa que no les gustaban, por lo que Torres agradeció el talante con el que trataron este asunto.