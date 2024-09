El Gobierno gallego, de catamarán por el cañón del Sil

Los miembros del Ejecutivo gallego que tuvieron jornada y media de retiro en el hotel Áurea Palacio de Sober tuvieron poco tiempo libre. La idea del presidente, Alfonso Rueda Valenzuela, fue analizar en la Ribeira Sacra los 100 primeros días de Gobierno y que sus doce conselleiros le presentasen sus líneas maestras de acción a corto y medio plazo. Hubo mucho trabajo y poco tiempo para el descanso y el entretenimiento.

Por ello, el encierro en el complejo hotelero se prolongó de forma ininterrumpida el sábado hasta media tarde. Incluso, el almuerzo consistió en un bufé que comieron de pie.

Visita a una bodega

A las 19.00 horas fue el momento en el que pararon para darse un respiro. Lo hicieron acudiendo a la bodega Regina Viarum, en el corazón de la subzona de Amandi, donde fueron recibidos por el propietario de las instalaciones, Horacio Gómez, y su hijo, Iván.

Allí hicieron el típico recorrido que puede realizar cualquier turista, de poco más de media hora para conocer la bodega y probar tres vinos de los que allí se elaboran.

Finalizado el recorrido todos regresaron a la villa de Sober para cenar en el restaurante Berso, del afamado cocinero Martín Mantilla, quien hace cuatro años apostó por recuperar una vieja casa de su familia para desarrollar un proyecto gastronómico muy personal.

Todos los comensales disfrutaron de unos entrantes y, de plato principal, de pescado al horno, todo regado con vino tinto y blanco de la denominación de origen Ribeira Sacra.

Regreso en autobús

La velada no se prolongó y presidente de la Xunta y conselleiros regresaron a bordo de un autobús conducido por una soberesa llamada Maite (no quiso perder la oportunidad de fotografiarse con Rueda) a sus habitaciones del hotel, donde también estaba una familia que celebraba un bautizo y un grupo de médicos que habían organizado un congreso.

Maite fue la misma conductora que recogió a los integrantes del Gobierno gallego en la mañana de ayer para llevarlos hasta el embarcadero de Os Chancís, donde se subieron en dos pequeños catamaranes de la empresa Siltrip para conocer, quien no lo hubiese hecho con anterioridad, el famoso Cañón del Sil. Tras disfrutar de las vistas regresaron al hotel soberés para que el presidente de la Xunta de Galicia, en torno al mediodía, hiciese balance de este retiro ante la atenta mirada de sus doce conselleiros.

Ahí se dio por concluida la reunión-retiro y poco después cada quien regresó a su domicilio.

El alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, indicó que tanto para el municipio como para el conjunto de la Ribeira Sacra "foi moi importante que esta xuntanza se celebrase aquí. Asimismo, dijo que fue un honor "contar co pleno do Goberno galego no noso territorio para deseñar accións de futuro que redunden no benestar de todos os galegos".

Protesta del SLG

Integrantes del Sindicato Labrego Galego (SLG) se apostaron a la entrada de la carretera que conduce al hotel Palacio de Sober para, bajo la atenta mirada de miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, protestar por lo que consideran un desamparo por parte de la Xunta a los viticultores de la Ribeira Sacra. Una treintena de personas portaron pancartas reivindicativas y lanzaron proclamas exigiendo más ayudas para los cosecheros.

En este sentido, la organización sindical manifestó que la preocupación en la comarca "é grande. Non só unha importante parte da súa economía depende directamente do viño, senón que son milleiros de postos de traballo os vinculados indirectamente a esta actividade, que van dende o turismo ou os establecementos especializados, até a propia estrutura de servizos ou a hostalaría", subrayaron.

El SLG es la única organización agraria que no ha dado su respaldo a las medidas de apoyo implementadas por Medio Rural para ayudar tanto a bodegueros como viticultores.