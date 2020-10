O Goberno di que os vagóns arroxados ao Sil podían comprometer "a seguridade dos traballadores"

O Goberno afirma que "a seguridade e a saúde" dos traballadores podían verse comprometidas polas condicións de "inestabilidade" e pola situación en que se atopaba o material sinistrado, en relación cos vagóns que Adif arroxou ao río Sil.

Nunha resposta ao BNG no Congreso, o Executivo subliña que "a investigación continúa avanzando e estanse documentando todas as circunstancias que conduciron á caída dos vagóns".

E engade que se tivo en conta "que nas actuacións de encarrilamiento primou sempre a seguridade e a saúde dos traballadores, que podía verse comprometida polas condicións de inestabilidade e pola situación en que se atopaba o material sinistrado".

Entre outras cuestións, o deputado do Bloque Néstor Rego interesábase por se "se depurarán responsabilidades unha vez determínese que persoas ou órganos de dirección adoptaron a decisión de tirar os vagóns ao río, adoptando as sancións correspondentes para tales condutas".

"AS RESPONSABILIDADES PERTINENTES"

Na resposta, o Goberno remite á investigación aberta "a través do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e Adif".

Asegura, de feito, que "Adif está a analizar a fondo todas as accións efectuadas durante a retirada do material descarrilado, nas que tamén participou Renfe, a través de Renfe Mercancías, como titular do tren, e a través da empresa Renfe Fabricación y Mantenimiento, que realizou os labores materiais de encarrilamiento do tren".

"Unha vez dispóñase de todos os datos, determinaranse, no seu caso, as responsabilidades pertinentes", engade. Ademais, sinala que Adif "promoverá unha revisión dos seus protocolos para reforzar e mellorar todos os controis e que esta situación non volva repetirse".

Así mesmo, destaca que "se van a reforzar os protocolos que ten Adif co resto de operadores ferroviarios".

MODIFICACIÓN NORMATIVA

Por último, indica que Adif "seguirá colaborando con todas as administracións públicas competentes (Xunta, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) e Fiscalía) que están a tramitar diferentes procedementos que afectan a este suceso, esperando que se resolvan canto antes e que se valore positivamente a rápida e adecuada acción para reverter os efectos da caída dos vagóns".

E revela que "se está analizando propor ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana unha modificación normativa que supoña un cambio nas condicións en que os operadores ferroviarios presten o seu servizo, para que sexa máis respectuoso co medio ambiente, e que exista unha cobertura específica cun seguro de responsabilidade civil para danos ambientais que poidan ocasionar os operadores ferroviarios".