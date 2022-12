Gnomo mergúllase na comarca

Cando falamos de lendas e mitos da Ribeira Sacra, o habitual é pensar en xacias, mouras ou mesmo na monfortina coroa de lume. Hai outras non tan coñecidas, pero igualmente atractivas para o público. Todas elas teñen espazo na última obra de Iria Iglesias e Dani Viéitez.

O seu título dío todo. Mitos e lendas da Ribeira Sacra compila algunhas das máis coñecidas da comarca. Tamén afonda noutras máis locais, contadas por medio da tradición oral e das que non existe tanta documentación.

Iria Iglesias é a ilustradora e Dani Viéitez escribe os textos. Do seu proxecto, Estudio Gnomo, teñen saído nove libros gráficos. A parella está asentada en Galegos (Pantón), onde desenvolven o seu traballo artístico.

"Neste caso permitímonos algunha licenza. Moitas das lendas e mitos que contamos están noveladas e démoslles un toque particular", comenta Dani Viéitez.

É o caso da historia dos papeiros e rabudos. Conta a tradición que así se chaman a unha beira e a outra do río Miño. En Chantada, papeiros, e no Saviñao, rabudos. Cando alguén dun bando remataba a vendima, enviaba un aturuxo na dirección oposta, que respondía.

A orixe dos termos causa debate. Unha das explicacións máis aceptada ten carácter relixioso. En Chantada eran máis próximos ao Papa, de aí o nome de papeiros. Por outra banda, a tendencia máis xudea do Saviñao sería a orixinou o termo rabudos.

Adaptacións

"O que fixemos no caso dos papeiros e rabudos foi sacar da imaxinación un trasno de Escairón que cruza o río para ir de festa a unha verbena preto de Taboada", relata Dani.

Na súa aventura, o trasno liga. De súpeto amosa un rabo e os veciños decátanse da súa procedencia. Como non lles senta ben que alguén do outro lado se emparente cunha das súas rapazas, xorde a frase "Ei rabudo", que ten resposta por parte do trasno ao ver o papo de quen o ataca: "Ei papeiro".

É unha pequena licenza que serve para darlle un toque divertido a unha historia sempre contada. Tamén se novela neste libro a procedencia do topónimo pantonés Ral, que provén de Raal, porque, como explica Viéitez, "había alí moitas ras".

Para todos

Hai tendencia, como subliña Dani Viéitez, a pensar que os libros ilustrados son sempre infantís. Nunha porcentaxe importante é así, pero neste caso, a obra de Estudio Gnomo vai destinado a un público máis amplo, polo contido de certas lendas. "É válido para todos, tamén os adultos. Mesmo algunhas das historias poden non ser especificamente para cativos", indica o coautor de "Mitos e lendas da Ribeira Sacra".

É o caso da historia da coroa de lume, a lenda monfortina por excelencia. Máis próxima á ficción que á realidade, conta a historia do castigo que lle impuxo o Conde de Lemos a un abade bieito por manter unha relación amorosa coa súa filla.

"Esta e outras lendas como as das xacias son moi boas e a miña filla de máis idade pásao pipa con elas, pero non son específicas para nenos, aínda que o poida parecer por tratarse dun libro ilustrado", conclúe Dani Viéitez.