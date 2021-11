Gestionar 18 cámaras de vigilancia en Monforte costará 22.000 euros al año

El Ayuntamiento de Monforte ha iniciado la instalación de cámaras de vigilancia en nueve puntos de la ciudad, en concreto en zonas del casco histórico que están peatonalizadas. Son nueve puntos que dispondrán de un par de aparatos, uno para hacer fotografías de las matrículas de los vehículos que paren o estacionen y otro para grabar vídeos de pequeña duración del momento.

Desde el equipo de gobierno local no han facilitado datos sobre esta medida y los partidos de la oposición desconocen su coste. Solo se sabe que mantener el servicio informático de las cámaras supondrá un gasto anual de 22.000 euros.

Los aparatos de grabación se colocarán en el entronque de la Praza Doutor Goianes con Rúa Comercio, en la Rúa Hortas para monitorizar la entrada a Armando Cotarelo y otra para ver que nadie deje un coche o camión de reparto de mercancías en la entrada de la Rúa Hermida Balado.

El resto de las cámaras irán en el tramo de la Avenida de Galicia donde están los taxis, en la Rúa Cardenal peatonal, en el entorno de la plaza de abastos y en la Rúa Doutor Teijeiro.

Los portavoces de los partidos de la oposición han criticado, con reparos, la medida adoptada por el gobierno local, sobre todo al considerar que si se restringen las paradas de vehículos de reparto sería necesario habilitar nuevas zonas de carga y descarga en el centro de la ciudad y ampliar su horario, ya que actualmente solo es de ocho a once de la mañana y de cuatro a seis de la tarde.

Tanto comerciantes como transportistas creen que la medida será perjudicial para su actividad si no se dan alternativas

La popular Katy Varela señaló que meses atrás se aprobó en el pleno de la corporación una modificación de la ordenanza municipal de tráfico que contemplaba esta actuación, sin bien dijo que nunca pensaron que se llegase a utilizar "como una herramienta de abuso de poder. Si hay problemas de aparcamientos en zonas peatonales disponemos de la Policía Local para que actúe. No se puede criminalizar a los vecinos", destacó.

Desde Esperta Monforte, Germán Vázquez manifestó que no se entiende la medida "cando temos a maior plantilla da Policía Local en anos". Por su parte, Emilio Sánchez, del BNG, recordó que la medida fue apoyada por su partido en el pleno pensando que solo era para controlar quien entraba y salía de las zonas peatonales, pero que nunca se entendió que las cámaras llegasen a ser usadas para multar.

Este diario preguntó a responsables de pequeños comerciantes del centro de Monforte y a más de un repartidor sobre qué supondrá para ellos no poder parar en las zonas que van a ser vigiladas. Los empresarios hablan de que se verán afectados sus negocios debido a que no pondrán parar sus clientes con los coches, mientras que los transportistas dijeron que si no se habilitan más zonas de carga y descarga su trabajo, y sobre todo el reparto, corre peligro.