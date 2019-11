"O xeoparque non é un cheque en branco que nos conceden e punto. Hai que mantelo vivo e cada catro anos someternos a unha avaliación da Unesco", explica Roberto Castro, teniente de alcalde de Ribas de Sil y presidente del territorio Xeoparque Mundial Montañas do Courel.

Con esa frase resume el objetivo de la jornada celebrada en Quiroga este miércoles con el fin de dar forma a un plan estratégico mediante el cual se implique a todos los agentes socioeconómicos de la comarca en la causa. En una de las reuniones se juntaron miembros del equipo redactor del dicho proyecto con representantes de distintos sectores dinamizadores.

La gran meta es que en 2023, cuando se desplazarán a la zona los evaluadores de la Unesco, el geoparque haya envuelto a los tres municipios —Quiroga, Ribas de Sil y Folgoso do Courel— que lo conforman en una actividad conjunta. Los expertos del organismo internacional deben ver una evolución en la sociedad gracias a la distinción concedida este año.

Roberto Castro puso dos ejemplos de proyectos de dos sectores distintos que hacen guiños al geoparque. "A propietaria dunha adega organizou unha cata de viños chamada xeocata e nós, en Ribas de Sil, non estamos desenvolvendo un camping, senón un xeocamping", comentó.

Castro también se refirió a losque se sirven en los bares de los tres ayuntamientos, que hacen mención al geoparque. "Poden parecer tonterías, pero este tipo de cousas fanse para que toda a comarca estea implicada e non atraia só turismo xeolóxico, senón moitos tipos de visitantes", concluye el teniente de alcalde del ayuntamiento de Ribas de Sil.

Una de las grandes ventajas que tiene el geoparque para Roberto Castro es el hecho de haber superado las barreras que normalmente ponen los colores políticos. "Dous concellos son do PP e outro do PSOE e, aínda así traballamos xuntos para que isto fose unha realidade", explica el teniente de alcalde socialista de Ribas de Sil.

Otro de los aspectos que Castro destaca del geoparque Montañas do Courel es que, al contrario que muchos otros territorios con la misma distinción, no ha sido un proyecto desarrollado al amparo de una administración provincial o autonómica. "O GDR estruturou todo e o plan saíu adiante grazas á implicación de moita xente. Foi un proxecto feito de abaixo cara arriba e non ao revés", subraya.