Generali Chantada, más de 30 años aportando máxima seguridad

Nunca se sabe cuando puede surgir en la vida una situación inesperada que nos complique la existencia en caso de no contar con el seguro adecuado. En esas circunstancias, siempre es recomendable ponerse en manos de los mejores profesionales, experimentados y especialistas en un sector que cada vez necesita abarcar más campos. Eso es, exactamente, Generali Chantada, un establecimiento que lleva más de 30 años en el oficio.

En la oficina esperan Manuel Diéguez y Marta Eiriz, dos profesionales que dan continuidad a una filosofía muy asentada de proximidad con el cliente, trato personal y asesoramiento en función de las necesidades de cada persona, lo que garantiza un servicio de elevada calidad. Una apuesta segura, nunca mejor dicho, a la hora de reforzar la tranquilidad, sabiendo que si pasa algo se está en las mejores manos.

En Generali Chantada se ofrecen seguros de todo tipo. Desde inversiones, automóviles, hogar o empresas hasta responsabilidad civil, protección familiar o salud. Transferencias de vehículos, declaraciones de la renta o el impuesto de sucesiones son otras acciones posibles de efectuar en el local del número 5 de la Rúa Doutor Mariano Cedrón.

Pueden contratarse luz y gas por medio de Emerxe o invertir en fondos de Generali Investiment

En el negocio, Manuel (comercial) y Marta (administrativa) siguen de la mano de Xesús Mazaira, comercial también, con un trabajo que antes ejercieron Jesús Montes (tío de Manuel, curiosamente) y Ana Vázquez. Por Generali Chantada han pasado ya varias caras en más de tres décadas, pero lo que nunca ha cambiado ha sido la profesionalidad y el buen trato a los clientes que depositan en ellos su confianza.

SERVICIOS. Generali Chantada ofrece como complemento la contratación de energía con una consultoría llamada Emerxe. A través de ella puede obtenerse el suministro de luz y gas. Tras un asesoramiento previo, la oficina chantadesa propone a los clientes una opción más que interesante a la hora de acceder a dos abastecimientos tan básicos.

Además, Generali Chantada se encuentra en el sector de las inversiones. Manuel Diéguez explica que si un cliente "ten cartos parados no banco, podemos axudar a que teñan rendibilidade".

El modo de hacerlo, como detalla el agente, es "investir en fondos paraugas que leva a xestora Generali Investiment, que á número un no mercado financeiro". Aclara que garanizado "non hai nada", pero con unos fondos de inversión "que fluctúan co mercado" las posibilidades de obtener rentabilidad "son bastante altas".

En este apartado, cada persona interesada recibe igualmente los mejores consejos, siempre adaptados a sus necesidades o preferencias. Por otro lado, Manuel Diéguez destaca la fuerza y seguridad que proporciona invertir de la mano del potente y afianzado nombre de Generali.

ASOCIACIÓN Y CERCANÍA. Generali Chantada no deja de ser un negocio de proximidad más de los muchos que hay en la villa del río Asma. El establecimiento forma parte de la asociación de empresarios local y el Centro Comercial Aberto (CCA) y colabora con todas las entidades que lo necesiten.

El trato cercano al cliente es una de las grandes fortalezas de este tipo de comercio y en Generali Chantada hacen bandera de ello por medio de una disponibilidad de 24 horas. Da igual si el cliente se encuentra fuera de Chantada un día no laborable. Si tiene cualquier dificultad o sufre un incidente del tipo que sea, solo tiene que llamar para ser atendido y se le solucionarán los problemas que tenga.

MÁS DATOS