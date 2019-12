Cinco generaciones de una misma familia se reúnen en Pantón

Álvaro Varela Quiroga ha tenido suerte al nacer rodeado de una gran cantidad de seres queridos. Tanto que su llegada al mundo ha hecho coincidir en una vivienda de Pantón a cinco generaciones de la misma familia. Entre él y Nemesia Fernández, su tatarabuela, hay ni más ni menos que 107 años de diferencia.

Su avanzada edad la obliga a estar encamada, pero eso no le ha impedido conocer al pequeño Álvaro de manos de su bisnieta, y madre del bebé, Miriam Quiroga. A esta reunión asistieron también María Aurora González, nieta de Nemesia; y María Hermitas González, su hija y bisabuela de Álvaro con 78 años. Esta última cuida incansablemente de su madre, venida al mundo en 1912, el año en el que se hundió el Titanic.

"Encantoulle estar co neno, pareceulle precioso, porque o é. Pediunos que coidásemos moito del", afirma María Hermitas sobre la visita de Álvaro a su tatarabuela. No todos pueden presumir de haber conocido a un familiar situado tan arriba en el árbol genealógico. Cuando el bebé crezca será una historia que seguramente le merezca la pena relatar.

Nemesia Fernández es muy conocida en la comarca por su gran pasión por la lectura: "Os libros non caben na casa", dice su hija

Nemesia. Los achaques de la edad han postrado a Nemesia Fernández sobre una cama y le han dificultado la que, sin duda, era su gran pasión. La centenaria vecina de Pantón devoraba libros. Le daba igual el género o el autor, leía todo lo que caía en sus manos.

Su hija afirma que fue así hasta hace solo unos meses. "Os libros xa non caben na casa. Non hai onde metelos. Á miña nai lía desde as obras de Curros Enríquez ou Rosalía ata Los Pilares de la Tierra", cuenta María Hermitas sobre la magnífica afición de Nemesia. "Ten moitos netos en Palma de Mallorca que sempre lle mandaban algo para ler. Ademais encantáballe que lle adicaran os libros", añade la mujer.

Sobre el estado de salud de su madre, María Hermitas es tajante: "Non ten mal ningún. Só os anos, que son moitos, claro".

Nemesia Fernández es una de las cien personas de Galicia que han alcanzado, o superado en su caso, el siglo de edad que aparecen en la publicación Cen x 100

Su vida. Nemesia Fernández es, define su hija, "unha muller rural". Su historia se escribió en el campo, dedicada a labores agrícolas. Tuvo dos hijos, uno de ellos fallecido hace unos años, detrás de los cuales vinieron nietos, bisnietos y, de forma muy reciente, un tataranieto.

Álvaro, como el resto de su familia, ha sido empadronado en Pantón y quién sabe si algún día heredará de Nemesia esa ferviente pasión por la lectura. "Non sabería dicir cal é o autor favorito da miña nai, porque lle vin ler absolutamente de todo", concluye María Hermitas.

Reconocimiento. Nemesia Fernández es una de las cien personas de Galicia que han alcanzado o superado, en su caso, el siglo de edad que aparecen en la publicación Cen x 100. Se trata de un libro editado por la Xunta y escrito por Manuel Patinha.

Además de la pantonesa Nemesia Fernández, en la obra se habla de otros ocho centenarios de la Ribeira Sacra. Son Alfonso Llano, María Eva Vila, María Fernández, Milagros Losada, Lola González, Joaquín Díaz, Purificación Díaz y Manuela Carballo.