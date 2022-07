Gemelas, músicas, nadadoras y estudiantes brillantes

Clara y Lucía Varela Méndez son unas todoterreno. Estas monfortinas son unas estudiantes brillantes. El año pasado terminaron Bachillerato con Matrícula de Honor y estuvieron entre las mejores notas de la Abau. Así, Clara cursa ahora Lengua y Literatura Modernas y Lucía, Medicina, ambas en Santiago de Compostela. Han elegido carreras distintas pero, como hermanas y gemelas, hay muchas pasiones que las unen y confluyen en sus vidas, la natación y la música son dos de ellas.

A la natación le dedicaron horas y horas de entrenamiento dentro del Club de Natación Monforte durante toda su adolescencia. A Clara las lesiones la obligaron a bajar el ritmo hace un tiempo, pero Lucía estuvo durante años muy metida en el exigente mundo de la competición.

En cuanto a su pasión por la música, se fraguó de muy niñas. "En casa no había músicos, pero el padrino de Lucía, amigo de mis padres, José Nazario Rodríguez González; es músico y profesor en Celanova así que cuando teníamos 7 años entre unos y otros nos apuntaron a la Escuela de Música de Sober", explica Clara Varela.

"Empezamos con Música y movimiento y después fuimos rotando por varios instrumentos hasta encontrar el nuestro", añaden. La elección fue un poco fruto de sus gustos y de las propias circunstancias. A Clara le tiró el clarinete y la madrina de su hermana, Tania Rodríguez, tenía uno que podía prestarle, así que blanco y en botella, clarinete al canto. Lucía le puso ojitos a la flauta travesera y, con unos padrinos músicos, no resultó difícil localizar el instrumento. Le cedió su primera flauta Dunia Rodríguez, la hermana de su madrina.

Apuntan estas gemelas que después fue todo rodado. "Nos entusiasmamos con la música y en algún momento nos planteamos ir al conservatorio a Monforte, pero ya teníamos natación seis días a la semana tres horas y media cada día en el CN Monforte, así que no era viable asumir muchas más actividades", recuerda Clara. "Además, Sober nos llenaba, pasamos a la banda juvenil y allí encontramos un grupo de amigos muy afín, con los que nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación en la actualidad", añaden.

BANDA GRANDE. De la banda juvenil, las Varela Méndez saltaron a lo que entre los músicos llaman la banda grande, que no es otra que la centenaria Banda de Música de Sober y las jóvenes rememoran ese momento con nerviosismo. "Los profesores no se acuerdan pero nosotras sí. A un grupo de chavales nos prepararon una especie de prueba. Había que preparar una canción y tocarla en solitario delante de ellos", explican. "Después te decían si pasabas o no, como en los concursos que hay ahora en televisión", bromean.

En la formación de adultos se volvieron a encontrar con muy buen ambiente y con la oportunidad de tocar y aprender "de grandes músicos", así que le dieron rienda suelta a su pasión.

Con el paso de los años las gemelas tuvieron que elegir porque los ensayos y las competiciones deportivas comenzaron a solaparse. Lucía se centró más en la natación y Clara, que ya comenzaba a acumular lesiones, se alejó de la piscina y se dedicó a la música y al clarinete, que le sigue dando "grandes satisfacciones". El último año entre el covid y su reciente incorporación a la Universidad todo se complicó y se multiplicaron los kilómetros para asistir a los ensayos, pero Clara insiste en que llegado el verano y de cara al próximo curso quiere organizarse mejor para seguir con los estudios y la música. Estos días las hermanas recuperan fuerzas y fortalecen ese especial vínculo de gemelas de interraíl por Europa.