El GDR Ribeira Sacra-Courel impulsa 19 proyectos con casi 500.000 euros

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ribeira Sacra-Courel ha resuelto la cuarta concesión de ayudas del programa Leader 14-20, que en esta ocasión cuenta con un presupuesto total de 486.483,14 euros. El dinero servirá para promocionar tanto planes llevados a cabo por administraciones públicas como por entidades privadas.

El presupuesto total de las iniciativas aceptado por el GDR es de 937.446,09 euros. El programa se gestiona en los 13 municipios que forman parte del grupo: Bóveda, Folgoso do Courel, O Incio, Monforte, As Nogais, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Samos, O Saviñao, Sober y Triacastela.

Según recordó el GDR, se trata de la cuarta resolución de planes Leader. En esta edición hay nueve proyectos no productivos desarrollados por entidades públicas, que invertirán 446.937,99 euros y recibirán 260.000 en ayudas.

Los proyectos no productivos llevados a cabo mediante iniciativas privadas son cuatro. Su inversión es de 38.033,11 euros y las ayudas Leader que recibirán serán de 15.000 euros.

En Ribas de Sil hay tres proyectos productivos empresariales que reciben ayudas

Por último, hay seis proyectos productivos que invertirán 452.474,99 euros y recibirán un total de 211.483,14 euros en ayudas. El GDR destaca que estos planes empresariales contribuirán a la creación de 7,25 puestos de trabajo y a la consolidación de 11,21 empleos ya existentes.

LOS PROYECTOS. El Ayuntamiento de Folgoso do Courel es una de las entidades públicas que reciben una ayuda Leader por un plan no productivo. En su caso se trata de hacer mejoras tecnológicas y museísticas en el centro de interpretación de las cuevas, en Meiraos.

Otra inyección irá a parar a Ribas de Sil, para la creación de un centro de interpretación de la minería aurífera romana. En Bóveda recibirán ayuda para la rehabilitación del conjunto etnográfico de O Souto; en A Pobra do Brollón para mejorar los accesos al edificio multiusos; en Quiroga para humanizar espacios públicos urbanos; en Pantón para construir un nuevo parque infantil; en Monforte para instalar áreas biosaludables en Distriz, Gullade y Moreda, y en O Saviñao para mejorar el pavimento del pabellón e instalar una pista de "pump track".

Respecto a los proyectos no productivos de entidades privadas, una de las ayudas irá a la asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, que realizará el cuarto anuario de su vía jacobitana. El Grupo Acción Local Quiroga En Marcha recibirá dinero para realizar un museo de arte urbano al aire libre, el colectivo pantonés As Candelas instalará un parque biosaludable en Toldados y la asociación cultural Abrente de As Nogais equipará sus aulas de teatro y canto.

En Ribas de Sil hay tres proyectos productivos empresariales que reciben ayudas. Seragrifivor podrá ampliar su nave y adquirir un equipo para quebrar madera, el pazo de La Cuesta rehabilitará unas edificaciones para dedicarlas al enoturismo y Roberto Rodríguez Álvarez creará una nueva bodega. Lucía Díaz Abad rehabilitará en Triacastela un bajo para una tienda de productos locales, Aceiroga (Quiroga) adquirirá una nueva almazara y Marcos Vila Arias (O Incio) abrirá una explotación apícola.