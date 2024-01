O Parador de Monforte de Lemos conta dende o luns cun novo xefe de cociña. O chef quirogués Manuel Díaz Álvarez, con dúas décadas de experiencia, faise cargo dos fogóns deste establecemento emblemático da cidade, que reabrirá as súas portas o vindeiro 1 de marzo.

A súa carreira estivo sempre moi ligada a Paradores.

Entrei a facer prácticas logo de cursar un ciclo superior e, tras oito anos fóra, regresei en 2018. Esta foi a miña gran escola. Estiven no Parador de Santo Estevo, no de Monforte e no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago. Despois marchei como xefe de cociña ao Parador de Fuente Dé, en Cantabria, e seguín no de El Saler (Valencia) e o de Artíes (Val de Arán). Aí xurdiume todo un reto: poñer en marcha o da Costa da Morte, en Muxía, onde estiven os últimos catro anos, agás seis meses, nos que pechou por obras e traballei no Parador de Sos del Rey Católico, en Aragón.

Daquela, será a súa segunda etapa na cidade do Cabe.

Así é. Estivera aquí como axudante de cociña e naquel momento coñecín a moitos dos integrantes do actual equipo. Recordo con moito agarimo esa etapa.

Despois tocoulle viaxar moito.

Cada viaxe e cada novo destino resultáronme moi enriquecedores. Para min viaxar é tamén asentarse nun lugar, mesturarte entre os locais e coñecer os seus produtos. Para min, a gastronomía é cultura, historia e moitas viaxes. Estes últimos anos, por exemplo, sentínme un corcubionés máis. Levo un pedazo da Costa da Morte e nun futuro non descartaría volver vivir alí.

A nivel persoal, volver a Monforte suponlle tamén volver a casa. Como o afronta?

Nunca me asustaron os cambios e veño a facer o que me gusta, moi motivado e con moita ilusión. A posibilidade de volver a casa e comezar un proxecto deuse o ano pasado e dedicín dar o paso, pois tiña ganas de estar preto de Quiroga e da miña familia.

Como vai ser pasar da Costa da Morte a Monforte, lugares aparentemente moi diferentes?

A cociña non ten nada que ver, é certo. Alí o mar é o gran protagonista; aquí, en cambio, teñen máis peso os produtos de caza, os micolóxicos ou a pesca de río. Con todo, hai que dicir que a Costa da Morte e a Ribeira Sacra tamén comparten moitas cousas. Por exemplo, que son dúas zonas moi fermosas e en auxe, con moito potencial e cada vez con máis visitantes de perfís semellantes.

Que piden os comensais no Parador de Monforte?

Adoitan pedir carnes como a tenreira, por exemplo, e tamén valoran moito a caza. Tamén marchan marabillados cos produtos de horta, como os tomates, que como aquí non se atopan en moitos lugares. En Paradores ofrécese unha cociña tradicional, sempre co obxectivo de dar a coñecer as comidas e os produtos típicos de cada zona.

E a vostede, que lle gusta comer?

A verdade é que sempre me tirou a curiosidade polo peixe e estes anos puiden aprender moito sobre o seu tratamento.