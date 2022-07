Garantizar que todo Monforte no se quede sin agua cuesta 1,6 millones

El alcalde monfortino, el socialista José Tomé Roca, indicó que en otoño comenzará a ejecutarse una importante obra para mejorar la red de abastecimiento de agua del municipio. Indicó que consiste en tender una tubería en hierro de fundición entre el depósito del monte O Cornado (Ribasaltas) y los existentes en lo alto de San Vicente do Pino.

Tomé explicó que ello permitirá disponer de dos líneas de suministro y que en caso de que la más antigua, la de fibrocemento, falle, habrá una alternativa para impedir que se reproduzca lo sucedido en noviembre de 2017, cuando al romper la única existente la práctica totalidad de los monfortinos estuvieron más de 48 horas sin agua.

La actuación, cuyo coste se eleva a 1,6 millones de euros, forma parte del paquete de mejoras propuestas en el año 2001 por Aqualia para hacerse por un periodo de 25 años con el contrato de abastecimiento de agua y saneamiento del municipio, muchas de ellas sin ejecutar. José Tomé señaló que ahora se ha llegado a un acuerdo con el nuevo responsable de Aqualia en Galicia, Javier García Linares, para llevar adelante un plan presupuestado por la misma cantidad que el juzgado Contencioso Administrativo de Lugo falló a favor de la administración local.

El regidor monfortino manifestó que este es "o primeiro paso para que se cumplan os compromisos firmados no seu día entre Aqualia e Concello". Añadió que desea que este acuerdo materializado en la mañana de ayer en la casa consistorial con la firma del convenio "sexa un punto de inflexión para regularizar as relacións entre as partes e poidamos comenzar a falar en positivo".

Por su parte, el representante de Aqualia en Galicia desde enero de este año, Javier García, "hoy es un día importante para acabar con un problema, el de las inversiones pendientes, enquistado desde hace 21 años".

García agradeció "el talante del equipo de gobierno monfortino para solucionar el problema", destacando que había resultado "fácil llegar a entenderse".