Gael Verao: "Queremos que medren algas e mexilóns nos muíños dos parque eólicos mariños"

Asegura o soberés Gael Verao que nunca se plantexara "ser investigador de maior", pero despois de rematar a carreira a vida foino levando por un camiño que na actualidade lle gusta e no que vai dar un paso máis, o de dirixir un proxecto de investigación.

Onde está agora Gael Verao e que fai?

Polo momento estou en Dinamarca a piques de rematar o proxecto Islington, no que plantexamos un modelo númerico que permita estudar como se comportan os cables no leito mariño. Como lles afectan as tensións, a erosión… Polo momento é un modelo en proceso, que xa obtivo bos resultados en laboratorio pero a idea é que este modelo poida chegar a predecir ou entender os efectos aos que se someten os cables para evitar, por exemplo, que rompan. Sería unha ferramenta que permitiría aforrar moitos custes ás empresas que instalan ou teñen cables no leito mariño para a súa actividade.

Está en Dinamarca pero xa está facendo as maletas.

En xullo marcho para Alemaña con outro proxecto de investigación. É un paso máis na miña carreira porque vou de director de proxecto. Esta iniciativa forma parte tamén do programa europeo Marie Curie, que permite formar a investigadores fóra do seu país natal. Será unha estancia de catro anos.

Que fará en Alemaña?

É un proxecto orientado aos parques eólicos mariños. Neste caso o que se persegue é atopar o xeito de que a súa instalación sexa compatible coa biodiversidade e que se reduzan as zonas de exclusión de pesca no seu entorno. É un tema que ten moito interés nos países do mar do Norte, onde os pés dos muíños de vento van pilotados ao fondo. Por exemplo, Bélxica xa fixo traballos para que no entorno dos muíños medren as ostras, estes traballos van nesa liña, de lograr que medren algas, mexilóns...

Non se plantexa investigar en Galicia?

O meu reto sempre é volver e estou en contacto con grupos das universidades galegas que fan cousas tamén moi interesantes no meu ámbito. Tiven unha estadía en Galicia para traballar co grupo de investigación Ephyslab, da Universidade de Vigo, en Ourense.

Antes de Dinamarca estivo no Reino Unido e en Bélxica. Como se leva o arraigo con tanto cambio?

Se cadra a peor fase foi a de Reino Unido porque estiven un ano e non me deu tempo, pero en Bélxica estiven oito anos na cidade de Gante e estudei neerlandés, tiña un grupo de amigos moi estable e estaba moi adaptado. En Dinamarca levo dous anos na cidade de Aalborg, pero o certo é que non estiven moito aquí porque nese tempo tiven estadía en Galicia, en Suecia… pero deume tempo a comprobar como a sociedade nórdica logrou uns niveis de conciliación da vida persoal e laboral moi elevados. Hai un verdadeiro respeto ao tempo libre do traballador. En calquera caso, en todas estas etapas sempre mantiven moito contacto con Galicia. A miña familia está en Monforte, a miña moza tamén e volto sempre que podo. A miña referencia é Galicia.

Que conta atopar en Alemaña?

Alí estarei na cidade de Braunschweig. Anque traballarei en inglés terei que aprender alemán, que non teño nin idea, e é un paso máis na carreira investigadora porque vou coordinar un equipo, o que me dará unha visión máis global. Ao fin, o reto do programa Marie Curie é conseguir a independencia investigadora.

Sempre quixo ser investigador?

Non, cando rematei a carreira non estaba fácil o traballo en Galicia, entón vin a portunidade de investigar e tirei pola eólica mariña porque en Galicia apenas se estaba desenvolvendo.

Como ve un enxeñeiro o conflito coas eólicas en Galicia?

Entendo as queixas de moitos galegos sobre a eólica terrestre. Creo que hai que atopar un equilibrio entre as necesidades enerxéticas e a calidade de vida. Hai que plantexarse canto impacto podemos aceptar dos parques eólicos nas nosas vidas en relación aos beneficios que nos aportan. O gran problema da eólica terrestre en Galicia é que a poboación está vendo os danos dos muíños pero, pola maneira no que se xestionaron os parques, non viron beneficios. Por exemplo, en Dinamarca é certo que ás veces podes ver muíños de eólica dende a costa de Copenhague, pero non é sempre. Ademais, eles teñen días de electricidade gratuíta, teñen un beneficio directo.

Mellor os parques mariños?

Creo que os parques mariños son unha alternativa aos terrestres tando a nivel de impacto como de produción, pero tamén é certo que hai que encaixalos no sector pesqueiro e no sector da navegación.