A por las futuras Carolina Camino

Ni un mes de existencia tiene el Club Quiroga Volei. Casi puede decirse que es un recién nacido, aunque tampoco sería correcto apuntar que el voleibol da sus primeros pasos en el municipio. Para financiar los gastos que conlleva cualquier actividad deportiva (viajes, equipaciones, etc), padres y madres de jugadores han optado por la creación de la entidad, con el fin de captar socios y patrocinios y contribuir a asentar este deporte en Quiroga.

El gran objetivo es que en el futuro salgan del municipio nuevas Carolina Camino. La jugadora del Arenal Emevé y la selección española absoluta es una de las grandes referencias actuales para quienes juegan al voleibol en la Ribeira Sacra. Más todavía en su Quiroga natal, donde la deportista dio sus primeros pasos y pone su nombre a un campus de verano.

El primer presidente del Club Quiroga Volei es Ignacio de Loyola López Quiroga, o simplemente Nacho, como le conocen. "Saíu de nós, os pais, a creación deste club, porque ao deixar as escolas deportivas, as xogadoras non estaban amparadas nin por Deporte Galego nin polo Concello", explica.

Queremos crear canteira e que as xogadoras collan capacidade de xogo e afección polo deporte", apunta el presidente del club

Apunta el presidente que la filosofía es la de "crear canteira e que collan capacidade de xogo, ademais de gusto por competir e participar e afección por este deporte, no que en Quiroga temos unha gran referencia como é Carolina Camino".

La competición ya empieza para el Club Quiroga Volei. La primera temporada está a punto de arrancar y, por el momento, su estructura está compuesta por un equipo de infantiles y otro de cadetes, con un total de 20 jugadoras entre ambos. Todas ellas, según señala Nacho, son residentes en "Quiroga, San Clodio e Folgoso do Courel".

Seremos un club conveniado co Ribeira Sacra e Yoraxi Meleán virá adestrar un par de veces a semana", añadió López Quiroga

Convenio

Los primeros pasos siempre es mejor darlos de la mano de alguien experimentado. Por eso, el trabajo del Club Volei Quiroga se hace en colaboración con un clásico de este deporte como el Club Voleibol Ribeira Sacra, de Monforte.

Una de las entrenadoras de la entidad, toda una ex de Superliga como la venezolana Yoraxi Meleán, se desplazará a Quiroga un par de días a la semana para ocuparse de la preparación de la cantera.

Por otro lado, una cara habitual del deporte quirogués, la del edil municipal encargado de esta área del Ayuntamiento, Andrés Novoa, completará el cuerpo técnico, asumiendo tanto sesiones como dirección de partidos.

"Somos clubs conveniados, así que algunha das nosas xogadoras tamén podería ir con eles competir se fixera falta. Estamos moi agradecidos ao Ribeira Sacra pola súa colaboración", señala el presidente de la entidad quiroguesa, cuyos equipos saldrán a jugar en Tercera División de Galicia.

Historia

El germen del Club Quiroga Volei se encuentra en la temporada 2018-19, en las escuelas deportivas municipales y al amparo del programa de Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar de la Xunta.

Entonces se configuró un equipo de voleibol femenino con jugadoras muy jóvenes llenas de fuerza e ilusión. Su participación en torneos en Monforte, Vilalba u Ourense se saldó con resultados positivos, a pesar de contar con pocos medios.

Llegó la pandemia y el deporte se interrumpió. Aun así, en el curso 2021-22, la pelota volvió a estar en el aire y bajo la dirección de Andrés Novoa hizo un gran papel en la Tercera División cadete. De 18 partidos disputados, las escuelas deportivas de Quiroga ganaron doce, lo que supuso el sexto puesto de la clasificación.