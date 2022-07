Fútbol sala que va más allá del balón

"Organizar un torneo con 20 equipos require moitas horas de traballo, pero facémolo para poder xogar e desfrutar do fútbol sala". Es un buen resumen de la filosofía a la que obedece desde el 2016 el torneo de fútbol sala femenino de Quiroga, que está organizado por las jugadoras del equipo que existió en la localidad y que desapareció por la falta de futbolistas.

La cabeza visible de la organización es Alba Rodríguez. Para ella este año fue especial, un cúmulo de emociones. Sobre todo, el momento en el que descubrieron en el pabellón municipal una placa en recuerdo de su madre, Dina Castro, que falleció en enero y era la presidenta del FSF Quiroga.

Alba se enteró horas antes del homenaje, que fue idea del técnico municipal de deportes, Andrés Novoa, y reconoce que fue un momento "moi emotivo".

Dina era una persona esencial en el equipo, "desas que, ata que faltan, non te das conta de todo o traballo que facía". Se encargaba de tener en regla las fichas, llevaba las cuentas del equipo y hasta gestionaba la cantina. En definitiva, "cousas que non se ven, pero que son moi importantes".

Alba cree que a su madre le hubiese dado "moita vergonza" verse en un homenaje así porque "era máis de pasar desapercibida", pero cree que fue un reconocimiento merecido. Este año, el torneo llevaba el nombre de Dina, que falleció a los 62 años de edad y era muy conocida en Quiroga, donde había regentado una tienda de moda infantil.

Fue la parte emotiva de un fin de semana con 40 horas de fútbol sala de alto nivel y partidos hasta altas horas de la madrugada. Un equipo formado por jugadoras del Castro se llevó el primer premio en un campeonato en el que los resultados quedan en segundo plano.

Alba cuenta una anécdota bien representativa de esto. Dos jugadoras de un equipo tuvieron que marcharse en mitad del torneo por un imprevisto y el equipo rival les cedió integrantes para que pudiesen seguir compitiendo.

FORMATO. "A base do torneo non é económica, aquí a xente non vén polo premio, vén a pasalo ben e a implicación das xogadoras é moi grande", cuenta Alba, que destaca también el buen juego que se pudo ver en el pabellón municipal de Quiroga, con jugadoras de primera división sobre el parqué.

Entre ellas, Candela, del Envialia ourensano, o Adriana, Inés y Lucía, del Marín, uno de los equipos revelación la pasada temporada en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional.

Las cuatro jugaron en las filas del Drink Team, que estaba en el mismo grupo que el FSF Quiroga, equipo que desapareció hace unos años tras cosechar numerosos títulos por la falta de jugadoras. "Xa levabamos uns anos sen xogar e estivemos a piques de clasificarnos para a fase final, mais tivemos que nos conformar coa de consolación, que gañamos con claridade", apunta Alba.

"AMBIENTAZO". Si algo caracteriza al torneo Dina Val de Quiroga es el "ambientazo que se vive e a vida que lle dá a Quiroga" durante los tres días que dura. Es un pequeño agosto por anticipado para los locales de hostelería.

"Nun bar animáronnos a organizar outro campionato en inverno e outro esgotou existencias pola gran cantidade de xogadoras que foron cear alí", explica la organizadora. Se calcula que entre participantes, cuerpos técnicos y acompañantes llegaron a Quiroga unas 300 personas.

Y las que vienen, repiten. Los 16 equipos que participaron en la edición de 2019 volvieron a incribirse este año, "aínda que fose con outros nomes ou divididos en dous equipos", dice Alba.