Al fútbol se juega mejor en familia

Es relativamente frecuente que hermanos o primos compartan vestuario. También lo es que un padre, o un tío, sea el entrenador de su hijo o su sobrino. Lo que sí puede resultar extraño es compartir vestuario y jugar en el mismo equipo que ellos, como le pasa a Manuel García Guerreiro —o simplemente Guerreiro, como se le conoce en el mundo del fútbol— en el Taboada CF.

A punto de cumplir los 46 años, el veterano delantero acude a entrenarse cada semana con el Taboada CF, cuya camiseta defiende cada domingo en el terreno de juego. Y eso que, según él mismo dice, el parón del fútbol por la pandemia estuvo a punto de provocar su retirada. "A tempada pasada perdinme moitos partidos por lesións causadas pola inactividade, pero esta campaña volvo atoparme ben", apunta.

Jonathan García tiene, en cambio, 25 años, mientras que Gabriel García suma 21. El primero es hijo y el segundo, sobrino de Guerreiro, apartado de la típica imagen de padre y tío que va al campo para sentarse en la grada y animar a sus descendientes mientras estos juegan al fútbol. Sencillamente, él también se viste de corto para conseguir los goles que sumen puntos para el Taboada. Los tres son compañeros de equipo.

SENSACIONES. "Estou moi orgulloso de vivir algo tan bonito como xogar ao carón do meu fillo e o meu sobriño, pero cando estamos adestrando esquecémonos. Son uns compañeiros máis", indica Guerreiro, contento por alargar su etapa en Primera Galicia con el Taboada, el equipo de su municipio natal. "Sempre tiven a idea de retirarme do fútbol aquí, cos da vila, aínda que eu resido en Monterroso", dice.

Jonathan afirma estar ya acostumbrado a entrenarse junto a su padre. "Levamos xa tres tempadas no mesmo equipo e ao principio facíase moi raro, pero agora xa é coma se fose calquera outro xogador do equipo, vaste afacendo", relata.

En su casa, como recuerda, siempre se jugó al fútbol. Con los vecinos y en los torneos de verano, Jonathan se acostumbró muy pronto a ver a su padre con un balón en los pies, también desde la grada, pues era un asiduo a los partidos de Guerreiro a lo largo de una larga trayectoria que le ha llevado por el Taboada hasta en cuatro etapas, el Lalín, la Sarriana, el Monterroso, el Brollón, el A Pontenova, la SD Chantada o el Antas.

"Sempre me gustou ir velo. En Lalín, Chantada e Taboada ía practicamente sempre. Agora dáme bos consellos, como ao resto do equipo», explica Jonathan, que juega como centrocampista o defensa central.

En un puesto similar al de Guerreiro se desempeña su sobrino. Gabriel García es delantero, aunque lleva unos meses sin poder competir, pues está recuperándose de una operación en un tobillo. Aun así, acude con frecuencia a A Medela, para hacer labores de rehabilitación.

"É unha experienca bonita, pero xa non teño a perspectiva de que esteamos os tres no campo", indica Gabriel, siempre competitivo. "No campo non me corto. Non miro se o que leva o balón é o meu tío ou o meu curmán", asegura el futbolista.

Gabriel no esperaba —lo cual es lógico, por la diferencia de edad— llegar a ser compañero de equipo de Guerreiro. "Ía velo moi a miúdo. Tenme dado consellos, pero o resto tamén, porque son o máis novo do Taboada", explica.

Esta semana, padre, hijo y sobrino vuelven a vestirse de corto y a ponerse las botas. En familia, el próximo domingo afrontarán un bonito partido de rivalidad comarcal contra el vecino Monterroso.