Abrir un furancho en A Pobra do Brollón xa é posible

Os furanchos xa poden converterse en realidade en A Pobra do Brollón. Desde o 1 de xaneiro está en vigor a ordenanza que regula e permite a apertura destes establecementos que se dedican á venda do excedente de viño e o acompañan de tapas.

O Concello, que aprobou a ordenanza a finais de outubro, habilita así a normativa autonómica. "Realmente hai pouca marxe de regulación para os Concellos e a ordenanza é case igual á lei autonómica", explica o alcalde, Xosé Lois Maceda.

Os furanchos non os pode abrir un particular calquera, senón que debe de ser un viticultor con viñas rexistradas no rexistro vitícola de Galicia. A superficie das viñas en propiedade determinará a cantidade de viño que cada viticultor pode vender ao ano.

Tampouco se pode abrir durante todo o ano, senón que está limitado ao período de xaneiro ata xuño, podendo ampliarse excepcionalmente ao mes de xullo. Entre agosto e fin de ano estes establecementos deben estar pechados.

Os locais, a corresponder con lugares de elaboración ou almacenaxe de viño, tamén deben cumprir unha serie de condicións para a apertura e cumprir cuns requisitos administrativos. As tapas que se poden servir están limitadas a unha listaxe de cincp recollida na lei autonómica e a ordenanza municipal. O propietario debe escollelas ao rexistrar o furancho.

"Houbo durante moito tempo un mal uso do concepto noutras áreas que fai que agora un sector da poboación identifique os furanchos con bares ou restaurantes piratas cando é algo totalmente diferente", explica o rexedor que confía en que sexan "unha ferramenta moi útil no mantemento das viñas existentes, nomeadamente as da parroquia de Vilachá, xa que para o pequeno viticultor é un xeito de sacar un maior rédito ao seu traballo"

O establecemento de furanchos nesta parroquia, indica o Concello, sería ademais un complemento turístico e unha moi boa opción de redondear a experiencia de visitantes. O medida non está só dirixida á parroquia de Vilachá. Poden abrirse furanchos en todo o municipio sempre que se cumpran coas condicións,

Polo de agora, sa se poden dar de alta os furanchos no rexistro municipal escollendo os tres meses de apertura máis as tapas a servir. Para facilitar a información aos veciños e responder dúbidas, o Concello anunciará proximamente unha charla informativa na Casa da Cultura Olga Novo.