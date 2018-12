La Fundación Oso Pardo descarta que las huellas de Brollón sean de un plantígrado

La Fundación Oso Pardo (FOP) descartó ayer que las huellas localizadas por los vecinos en los montes de A Veneira (A Pobra do Brollón) pertenezcan a un plantígrado. Desde el colectivo explicaron que las huellas más pequeñas, que los vecinos y algunos expertos en fauna salvaje atribuyeron a un osezno, podrían ser de algún tipo de mustélido como una marta o una garduña, aunque es difícil concretar más. En cuanto a huella más grande, desde la fundación añadieron que es más "engañosa" porque por el tamaño podría encajar perfectamente con la de un oso adulto. Sin embargo, no se marca la planta clara de un plantígrado ni la disposición de los dedos, por lo que los expertos de la FOP creen que podría ser una amalgama casual de dos huellas. Por el momento, en la fundación no tienen constancia de que los pocos ejemplares de oso que se desplazan por O Courel pudiesen llegar a A Pobra do Brollón en algún momento. "Los machos pueden recorrer distancias importantes y aunque ahora están en el momento de entrar en las oseras para pasar el invierno, siempre queda algún ejemplar que no llega a ivernar o que lo hace más tarde", añadieron. Lo que sí descartan es que pueda haber osos pequeños en la zona.