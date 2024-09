El fuego que quemó parte del punto limpio de Escairón comenzó en un camión

El incendio que calcinó el pasado día 8 buena parte de las naves del punto limpio de O Saviñao, situadas en Escairón, así como varios camiones se debió a un cortocircuito que se origino en la centralita de un camión de los que se usa para al recogida de los residuos sólidos urbanos. Así lo señaló el alcalde, el popular Juan Carlos Armesto, tras conocer el informe realizado por la policía judicial.

Armesto manifestó que en un principio existía la duda razonable de un sabotaje, de un acción premeditada para causar daño; pero que los análisis forenses realizados por los investigadores determinaron que esa centralita situada en la cabina del camión colapsó, "empezou a chisporretear e foi o que propiciou o incendio no vehículo e que o lume se propagase pocou a pocuo a outros espazos do punto limpo que tamén fai as veces de almacén da maquinaria municipal".

El informe pericial de la policía judicial junto a los análisis efectuados por las compañías de seguros coincidieron en el origen del fuego, por lo que el Ayuntamiento de O Saviñao, tras el informe validado por la aseguradora, ya trabaja en la contratación de las obras necesarias para recuperar los espacios de las naces afectadas por la llamas.

El alcalde está satisfecho

El regidor añadió que la empresa de limpieza, la firma FCC, también ha resulto con su aseguradora los camiones calcinados, que repuso de forma inmediata tras el incendio para que no se viese afectado el servicio de recogida de basura.

Con todo, Juan Carlos Armesto dijo estar "moi satisfeito", tanto por saber que el fuego no fue provocado, como por las valoraciones de las compañías de seguros y, destacó, por el hecho de que haber podido contener las llamas y que no hubiese colapsado todo el edificio y toda la maquinaria que había en su interior. Dos camiones del servicio de recogida de basura, varios contenedores y numerosos enseres como colchones y madera se vieron afectados por el fuego.

Además, las llamas se propagaron por el tejado de la nave en la que estaban guardados los vehículos y puso en peligro decenas de camiones, maquinaria y diverso material que había en el resto de las instalaciones, algo que se evitó gracias a la intervención de los bomberos del parque comarcal de Chantada, de los efectivos desplazados del parque de Monforte y del equipo de Protección Civil de O Saviñao.

También fue imprescindible el trabajo de los operarios de la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) y de los propios operarios municipales. Todos estuvieron apoyados por la Guardia Civil y una ambulancia del 061.