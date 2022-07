El fuego obliga a nuevos desalojos mientras algunos vecinos vuelven a sus casas

Aunque este martes remite la ola de calor, continúan activos una quincena de fuegos en Lugo y Ourense, las provincias más castigadas de Galicia por unos incendios que se han llevado por delante viviendas y han obligado al desalojo de centenares de personas. Las cifras actualizadas a primera hora de la mañana de este martes por la Consellería do Medio Rural elevan a cerca de 19.000 las hectáreas calcinadas por las llamas que siguen activas en la comunidad, 6.920 en Lugo.

A la espera de ver si el tiempo ayuda, continúa la lucha contra unas llamas que han obligado al desalojo de cientos de personas en el sur de Lugo y han provocado que ardiese casi por completo la aldea courelá de Vilar y Río de Bois (Brollón).

Este martes comienzan a regresar a sus casas algunos de los desalojados en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, concretamente de los núcleos de Vilar, Froxán, Vilamor, Baldomir, Vidallón, A Campa, Folgoso, Santa Eufemia y Carballal.

Al mismo tiempo, el avance del fuego hacia Quiroga está provocado nuevas evacuaciones. Los lugares afectados en ese municipio, en la zona norte, son A Seara, Soldon, Vilarbacú, Pacios da Serra, A Cruz de Outeiro y Vieiros. A estos se suman en O Courel Ferramulín y Horreos.

Casi 7.000 hectáreas arrasadas en la provincia

Solo el fuego resultado de que se uniesen dos iniciados en Folgoso do Courel y otros dos declarados en A Pobra do Brollón ronda ya las 4.900 hectáreas. Se mantiene activa para este caso la situación 2 por la proximidad a núcleos de población, como para el foco que ha arrasado 1.100 hectáreas en Seceda —también en Folgoso do Courel— y para el que mantiene en alerta Carballeda de Valdeorras. Allí, el fuego iniciado en la parroquia de Riodolas ha calcinado ya 7.500 hectáreas.

En el caso del gran fuego de Folgoso y A Pobra do Brollón, la alerta responde a la proximidad del incendio a los núcleos de Parada dos Montes, Carballal y Busto. En Seceda, el núcleo próximo es el de Gamiz.

En Cervantes, mientras, siguen activos los incendios de Cereixedo y Noceda, que han quemado 65 y 100 hectáreas, respectivamente. El de Donís ha quedado estabilizado en las últimas horas después de arrasar unas 75 hectáreas de monte.

En la comarca de A Ulloa continúa controlado el incendio que afectó a la parroquia de Santa Mariña do Castro de Amarante, en Antas de Ulla, que quemó 40 hectáreas. Permanece activo, en cambio, el que afecta a la parroquia de Ramil, en Palas de Rei. Ese fuego ha quemado 375 hectáreas y llegó a provocar que se activase el nivel 2 de alerta por su proximidad a dos núcleos de población.

También está controlado el de Outeiro, en el municipio de Quiroga, después de arrasar 250 hectáreas, y estabilizado el Nocedo, en ese mismo municipio, tras quemar 15 hectáreas de monte.

Fuegos en Ourense

En Valdeorras, la noche ha vuelto a ser un infierno y el viento ha complicado la extinción. El enorme fuego de Carballeda, que afecta al parque natural de la Serra da Enciña da Lastra, mantiene activada la situación dos por la proximidad al núcleo de Candeda.

En esa misma provincia, en Oímbra son 1.500 las hectáreas devastadas, en Vilariño de Conso 2.650 y en Ribadavia, 65.

Fuego en Pontevedra

El único fuego por extinguir en la provincia de Pontevedra es el de Rodeiro, que está controlado desde hace días y ha quemado 200 hectáreas.