Un incendio afectó de forma importante a una gran cantidad de leña de carballo que estaba almacenada en la panadería As Gándaras, situada en la zona de Monforte con el mismo nombre, a la que se accede por una pista existente justo al lado del hotel Terra Galega. Las llamas no llegaron a afectar al obrador y no hubo que lamentar daños personales.

Se trató de una combustión lenta que los bomberos del cuerpo comarcal, cuando llegaron al lugar del siniestro, fueron capaces de contener gracias a una rápida acción para que impedir que se extendiese y afectase al obrador.

El fuego fue detectado por un vecino de la zona sobre las cinco de la tarde de este martes , cuando pasó por delante de la panadería y vio una importante cantidad de humo que salía del alpendre situado al aire libre donde se almacena la leña. De inmediato llamó a emergencia de la Xunta, al 112, pues los dueños de la panadería no se encontraban en el establecimiento en ese momento.

Los bomberos se personaron en el lugar con dos camiones, siendo asistidos por una carroceta del servicio de incendios forestales para nutrir de agua a los vehículos que se usaron en la tareas para sofocar las llamas. Para ello usaron un compuesto que en contacto con el agua crea una espuma que se expande y tiene una alta eficiencia ignífuga en este tipo de situaciones.

El siniestro quedó controlado dos horas después, tiempo que necesitaron los bomberos para refrescar el espacio y que la leña fuese removida para airearla, todo con la finalidad de asegurar que no se reavivasen las llamas.

Los vecinos de la viviendas unifamiliares cercanas a la panadería As Gándaras celebraron que, dijeron algunos, "todo quedase en un gran susto".